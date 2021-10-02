Sirke asit mi baz mı? Sirke organik mi

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Sirke, salatalarda ya da yemeklerde tatlandırıcı bir şekilde ya da salamura gibi koruyucu olarak kullanılmakta olan asetik asit, su ve doğal aromalar içerebilen keskin kokulu ve ekşi yapılı meyve suyudur. Sirke çoğunlukla yoğun asitli olan meyvelerden üzüm ya da elma vb. elde edilmektedir. Bir diğer şekilde ifade edilir ise sirke; şarabın düşük alkollü olan içkilerin ya da şekerli veya nişastalı çözeltilerin mayalanması ile ortaya çıkan, asetik asit içermekte olan sulu çözeltidir.



Sirke Asit midir, Baz mıdır, Nötr müdür?



Sirke yaygın kullanılmakta olan bir sıvı çözelti maddedir. Bu yapıya sahip olmasından dolayı da asit mi baz mı olduğu merak edilmektedir. Bu durum esasında pH değerine bakılarak belirlenmektedir. Bu sebepten dolayı sirkenin ne olduğu belirleyebilmek için ilk olarak pH değerinin bilinmesi gerekmektedir. Sirke çeşit olarak asit grubuna girmektedir. Sirkenin pH değeri 2 ile 3 arasında olduğundan dolayı asetik asit olarak kabul edilmektedir. Bunun dışında beyaz sirke öbür sirkelerden biraz daha farklı olarak daha alkali olan bir yapıya sahiptir.



Sirke Organik midir?



Asetik asit ya da etanoik asit genel olarak CH3COOH formülü ile gösterilmektedir ve organik yapılı olan bir asittir. Sirkeye ekşi tadını ve aynı zamanda keskin kokusunu vermesi ile bilinmektedir. Karboksilik asitler arasında en küçüklerindendir. Doğada ise karbonhidratların yükseltgenmesi ile oluşmaktadır.