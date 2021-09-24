Sirius Nedir Ve Ne Zaman Görülür? Sirius Yıldızı Anlamı Ve Hikayesi

Haberin Devamı

Gökyüzünde çıplak göz ile görebileceğimiz tam olarak 6 bin civarında yıldız bulunmaktadır. Örneğin güneş dünyanın ısı kaynağı olabildiği gibi dünyaya en yakın yıldızdır. Gökyüzüyle ilgilenen bireyler yıldızların isimlerini, özelliklerini ve efsaneleri de bilmektedir. Sirius yıldızı da işte bu yıldızlardan sadece bir tanesidir.

Sirius Nedir?

Büyük köpek takım yıldızı kategorisinde yer alan gece gök yüzünün en parlak yıldızlarından biri olan yıldız çeşidine sirius denmektedir.

Dilimizde ise sirius yıldızı ak yıldız ismiyle bilinmektedir. Canopus yıldızı sirius yıldızına en yakın yıldızdır. Üstelik sirius bu yıldızdan tam anlamıyla iki kat daha parlaktır.

Sirius yıldızının dünyaya uzaklığı 8,611 ışık yılı uzaklığı olarak hesaplanmıştır. Yıldızın yarı çapı 1.190.000 km kadardır. Yüzey sıcaklığı ise 9.940 K olarak bilinmektedir. Yıldızın yer aldığı takım yıldız kümesinin ismi de Canis Major olarak geçmektedir. Yıldızın büyüklüğü de -1,46 civarındadır.

SA 6s 45d 9sn | Yük. -16° 42′ 58″ bu bilgiler ise sirius yıldızının koordinatlarını bildirmektedir.

Haberin Devamı

Sirius Ne Zaman Görülür?

Sirius yıldızı bahar ayında kuzey yarım küreden görülebilmektedir. Astrolojiye göre sirius yıldızıyla güneş yılda bir kez kavuşmaktadır.

Nadir bir olay olmasından dolayı sirius ve güneş kavuşmasının ne zaman olduğu merak konusudur. Sirius yıldızı 72 yılda bir ilerleme gerçekleştirmektedir.

Sirius ve güneş kavuşması temmuz ayında gerçekleşmektedir. Hatta bu kavuşma günü de Sirian denmektedir.

Tam olarak 6 Temmuz 2021 saat 08.09 da kavuşma gerçekleşecek ve bu kavuşmanın etkileri 5,6 ve 7 Temmuz boyunca devam edecektir. Bu kavuşma saatinde de sirius görülebilmektedir.

Sirius Yıldızı Anlamı Nedir?

Sirius yıldızına İslamiyete göre Kuranı Kerim'de de bahsedilmektedir. Hatta bahsedilen konu sirius ve güneşin kavuşması olayıdır. Bu yüzden sirius yıldızının anlamı birçok medeniyet açısından önemli görülmektedir.

Kutsal yıldız olarak da bilinmektedir. Birçok uygarlık sirius yıldızını şans günü, bereket günü, güç ve mutluluk günü olarak kabul etmektedir. Bu yıldız bazı öğretilerde köpek, çakal ve kurt şeklinde simgelenmiştir.

Sirius ilk bakışta tek bir yıldız gibi görünmektedir. Oysaki Sirius yıldızı Sirius A ve Sirius B olarak isimlendirilen iki yıldızın birleşimidir.

Haberin Devamı

İslamiyete göre bu yıldızın Rabbi'nin de Allah olduğuna inanılmaktadır. Bu yüzden bu yıldızdan Kuranı Kerim'de birçok surede bahsedilmektedir. Sirius yıldızının görüldüğü gün şans günü olarak bilindiği için bu günde meditasyon yapmak, dua etmek, duş almak, defne ve ada çayı gibi otlardan tütsü yakmak, negatif enerjiyi yok etmek ve var olan enerjiyi dengelemek açısından önemli görülmektedir.

Sirius Yıldızının Hikayesi Nedir?

Sirius yıldızını, uygarlıktaki toplumlar Ra'nın güneşi olarak bilmiştir. Yani bir anlamda güneş sisteminin güneşi olarak görmüşlerdir.

Haberin Devamı

Mısır rahipleri ise ezoterik olan bazı bilgileri Atlantis'ten almıştır. Bu bilgiler doğrultusunda da bu yıldızın dünyanın gelişiminde evrensel bir etkiye sahip olduğunu düşünmüşlerdir.

Tüm bu nedenlerden dolayı aslında Sirius yıldızı dünyanın hem geçmişinde hem de geleceğinde oldukça önemli bir yıldız olarak benimsenmiştir.

Efsanelere göre yaradılışın gizeminin Sirius yıldızında saklı olduğu söylenmektedir. Bunun nedeni ise Kuranı Kerim'de Sirius yıldızının geçtiği tüm ayetlerde yaradılıştan da bahsediliyor olmasıdır.

Haberin Devamı

İşte Sirius yıldızının bilinen hikayesi şöyledir:

Dört kardeş Cennetin kapısına ulaşmak amacıyla yola çıkar. Bu kardeşlerden birincisi iyi bir savaşçıdır. İkincisi ise usta bir şairdir. Üçüncüsü ise ünlü bir aşıktır. Dördüncüsünün ise gurur duyduğu bir varlığı vardır. Bu varlığı da köpeğidir.

Dördüncü olan kardeş en küçük kardeştir. Bu kişi birinci kardeşini savaş meydanında kaybeder. İkinci kardeşini bir düğünde kaybeder. Üçüncü kardeşini de güzel bir prensesin kollarında bırakır.

Tek başına kalan dördüncü kardeş cennet kapısına ulaşır. Fakat köpeğini cennete kabul ettiremez.

Haberin Devamı

Dördüncü kardeş bu yüzden cennete girmeyi kabul etmez. Bu yolculuğu cennetten bilenler ve izleyenler bu kişiye soru sorar. Sordukları soru ise neden kardeşlerini bıraktığı halde köpeğini bırakmayı kabul etmemesidir. Bu soruya cevap olarak dördüncü kardeş diğer kardeşlerinin kendi kaderini izlediğini fakat köpeğinin ise ona büyük bir bağlılıkla sadık olduğunu söyler.

Bu olay üzerine dördüncü kardeşin köpeği cennette bir takım yıldızına dönüşür. İşte bu yıldıza da Sirius ismi verilir. Hint efsanesine göre en parlak yıldız olan Sirius cennetteki köpeğin kalbidir.