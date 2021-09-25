Sırılsıklam nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Sırılsıklam kelimesinin doğru yazımı...

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Bazı kelimeler Türkçede ayrı yazılır bazıları ise bitişik olarak ele alınır. Bu durum dilbilgisi kuralı ile beraber kelimenin anlamına bağlı olarak farklılık yaratmaktadır.

Sırılsıklam Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde ele alınış hali, ‘Sırılsıklam’ biçimindedir. Özellikle zarf ya da sıfat görevinde bulunan pekiştirme sözcükleri genelde bitişik olarak ele alınır. Böylece farklı kelimelerin bir araya gelmesi ile beraber kendine özgü başka bir anlam ortaya çıkar.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türkiye Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelime bitişik olarak yazılmalıdır.

Sırılsıklam (Doğru)

Sırıl sıklam (Yanlış)

Sırılsıklam Kelimesinin Doğru Yazımı

Bu kelimelerin doğru yazımı bitişik olarak ele alınmış olan halidir. Özellikle ayrı yazıldığı vakit bu kelimeleri kendi başına bir anlamı bulunmaz.