Siren kafa gerçek mi? Tren kafa efsanesi hikayesi nasıldır

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Yüzyıllardır sürekli olarak birçok farklı canavar efsanesi öne çıkar ve gittikçe büyür. Özellikle günümüz teknolojisi ile beraber artık bu durumlar çok daha hızlı şekilde yayılmaktadır. 2018 yılında ise siren kafa isimli bir canavarın görüntülendiği bilgisi dahilinde bunu gerçek olup olmadığı merak edilmektedir.

Siren Kafa Gerçek mi?

Kanadalı korku tipi sanatçısı Trevor Anderson tarafından yaratılan saran kafa karakteri, tamamıyla hayal ürünü bir yapıdır. Ancak efsanesi birçok farklı yerden gelen fotoğraflar ve bilgiler doğrultusunda bir yanda gerçekmiş gibi bir etki yarattı. Özellikle insanlar bu tür korku hikayelerinin sevdiği için günden güne kısa bir süre içerisinde yayıldı. Ancak paslı metal renginde hazırlanmış, hem yalanmış etle kaplı ve son derece zayıf bir görüntü üzerinden hazırlanmıştır. Özellikle baş bölgesinde yer alan siren ile beraber ismini bu şekilde aldığını söylemek mümkün.

Siren Kafa Efsanesi Hikayesi Nasıldır?

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Kanadalı bir korku tipi sanatçısı olan Traver Anderson tarafından ortaya çıkarılan siren kafa, zaman içerisinde Ayrıca bir hikayeye sahip oldu. Bu hikaye içerisinde 1966 yılında Arizona’ya tatile giden bir çiftin, iki direk arasında bu canavarın görüntüsünü ortaya çıkarmasıyla başladı. Daha sonra 1978 yılında evlerin arka tarafındaki ormanda ses geldiğini söyleyen bir kız çocuğu, kısa bir zaman sonra ortadan kayboldu. Bunu ise siren kafa isimli bir yaratığın yaptığına dair kulaktan dolma bilgiler kısa süre içerisinde yayıldı. Tabii bu tamamen hayal ürünü olarak akıllarda yer etti.