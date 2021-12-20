Sirayet ne demek, ne anlama gelir? Sirayet kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Sirayet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yayılma 2- İntişar Etme 3- Bulaşma 4- Tesir Etme 5- Zarar Verme

6- Enfeksiyon 7- Geçmek 8- Teşmil 9- Nüfuz Etme 10- İntikal

11- Yaygınlık Kazanmak

Sirayet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaklaşık olarak 5 asırdır kullanılmakta olan sirayet sözcüğü, hastalığın kişiden kişiye bulaşması ve yayılması demektir. Bu kelime, bir haberin ya da olayın kulaktan kulağa yayılması ve herkes tarafından bilinmesi anlamında da kullanılır.

Kelimenin fiil hali ''sirayet etmek'' şeklinde yazılır.

Sirayet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Sirayet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Bulaşıcı hastalıkların yayılması

İkinci Anlamı: Bir şeyin yaygınlık kazanması ve giderek daha popüler hale gelmesi

Sirayet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Korona virüs, kısa sürede milyonlarca insana sirayet ederek tüm dünyayı etkisi altına aldı.

(Bulaşma anlamında kullanılmış)

2- Neşesi bize de sirayet etti.

(Geçme anlamında kullanılmış.)