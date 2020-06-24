Sıradışı YKS'de son hafta önerileri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) pandemi nedeniyle üniversite adayları için sadece bu yıla özel düzenlemeler yapıldı. Sınavda 12’nci sınıf ikinci dönem konularından soru yok. 27 Haziran’da yapılacak ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) adaylara yarım saat ek süre verilecek. Dört yıllık lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli 180 barajı 170’e düşürülecek. Bu sayede tercih yapabilecek aday sayısı önceki yıllara göre artacak.

TEST ÇÖZMEYE DEVAM

Uzmanlar adaylara son hafta için şu önerilerde bulundu:

“Bu saatten sonra bir şey olmaz” demeyin. Cumaya kadar test ve deneme çözmeye devam edin.

Maskeyle birkaç deneme sınavı da çözebilirsiniz. Böylece sınavda maskenizi çıkarmak istemezseniz buna hazırlıklı olursunuz.

Olumsuz düşüncelerden ve kendinizi eleştirmekten vazgeçin. “Daha iyisini yapabilirdim” demek yerine “Elimden geleni yapmaya çalıştım” gibi cümleler kurun.

İçinde bulunduğunuz durum herkes için geçerli. Herkes pandemi sürecinde bu sınava hazırlandı ve herkes aynı şartlarda bu sınava girecek. Bu nedenle salgına odaklanıp moralinizi bozmayın.

Çevrenizde “Ne yapacağız, nasıl olacak, yandık” gibi olumsuz cümleler kuran kişiler varsa bu süreçte bunlarla iletişimizi kesin.

Bu günlerde sosyal medya kullanımını sınırlandırın. Özellikle salgınla ilgili yalan, yanlış bilgilerden uzak durun.

Sınava gitmeden önce kimlik ve sınav giriş belgelerinizi kontrol edin. Bir gece önceden bunları hazırlamakta yarar var.

Uyku düzeninize dikkat edin. Geç saatlere kadar çalışmayın.

Kahvaltıyı atlamayın. Ancak ağır yiyecekler tüketmeyin.

Sorularda altı çizili sözcükleri dikkatli okuyun. Soruda istenileni iyi anlayın.

Uzun sorular zor olduğu anlamına gelmez. Hemen atlamayın.

Bu metinden hangisine ulaşılabilir/ulaşılamaz, hangisi çıkarılabilir/çıkarılamaz gibi soruları genel bilgilerinize göre değil metne göre düşünüp cevaplayın.

Şekilli sorularda bilgileri şeklin üzerine aktarın. Soruyu bu şekilde yanıtlayın.

Bilmediğiniz sorularda uzun süre vakit kaybetmeyin. Atlayın, daha sonra dönüp tekrar bakın.

Optik forma kodlamayı sona bırakmayın. Doğru kodladığınızı kontrol edin.

SINAV SAATİ SOKAK YASAK

YKS’nin yapılacağı 27 Haziran’da 09.30-15.00, 28 Haziran’da ise 09.30-18.30 saatleri arasında istisnalar hariç tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. YKS’ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşımayla sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsüyle birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.