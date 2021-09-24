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Şira Yıldızı Nedir Ve Ne Zaman Görülür?

#Şira Yıldızı Nedir#Şira Yıldızı#Gökyüzü
Şira Yıldızı Nedir Ve Ne Zaman Görülür

Sirius yıldızını ifade eden en güzel ve etkili tanımlama "gökyüzünün en parlak yıldızı" olduğudur. Bu anlamı ile pek çok eser ve markaya da ilham kaynağı olan bir yıldızdır. Büyük Köpek takımyıldızında yer alan Sirius, "yakıcı", "kavurucu" anlamlarını taşır. Türkçede Akyıldız, Osmanlıcada ise Şira ismi ile bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek yıldız olma özelliğini taşıyan Şira yıldızı dini bakımdan da merak edilerek özellikleri araştırılan özel bir yıldızdır. Rengi beyaz ile mavi arasında olmakla beraber pek çok renkte görülen yıldıza dair Şira yıldızı nedir ve ne zaman görülür? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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 Sirius nam-ı diğer Şira yıldızı, Dünyanın herhangi bir noktasından görülebilen en parlak yıldızdır. Fotoğraf makinesi ile çekildiği zaman pek çok renkte olabildiği görülen eşsiz güzellikte bir yıldız olarak hafızalarda yerini almaktadır. Dünyaya en yakın 50.yıldız olan Şira yıldızının ne zaman görüleceği hususu özellikle bu büyüleyici yıldızı görmek isteyenler tarafından öğrenilmek istenen konuların başında geliyor.

 Şira Yıldızı Nedir ve Ne Zaman Görülür?

 Şira yıldızı, çıplak göz ile tek yıldız gibi görünse de esasında tayf türlerine göre yapılan yıldız sınıflandırma sisteminde A1V sınıfında yer alan Sirius-A ile DA2 sınıfına giren ve Sirius-B olarak isimlendirilen bir beyaz cüceden meydana gelen bir çift yıldızdır. Şira yıldızı, gökyüzünün en parlak yıldızı olmasını aydınlatma gücünün yanında Güneş Sistemi’ne olan yakın konumuna borçludur. Güneş’e 8,47 ışık yılı mesafede olan Şira yıldızı, uzayda bulunan yakın komşularımızdan birisidir. Kütlesi bakımından Güneş’in iki katıdır. Aydınlatma gücü Güneş’in 25 katıdır.

 Kuzey Yarımküre’de yaşayan insanlar, güneyde bulunan Şira yıldızını kış aylarından başlayarak bahar ortasına kadar akşam saatlerinde gördüklerini belirtirler. Bu zaman dilimi içerisinde Şira yıldızını görmeyi planlayanlara şubat akşamlarını takip etmeleri tavsiye edilir. Çünkü ilham verici Şira yıldızını görmek için en harika zaman budur. Yaz mevsiminin son günlerinde ise bu özel yıldızı sabahları şafak sökmeden önce doğuda yükselirken yakalamak ve gözlemlemek mümkün olabilmektedir.

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 Şira Yıldızı Keşfi

 Şira yıldızına dair ilk ciddi çaplı araştırmalar 1800 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Ancak bu tarihten çok önceki zamanlarda astronom Edmond Halley tarafından 1718 yılında Şira yıldızı keşfedilmiş ve hareketi tanımlanmıştır. Yüzyıldan uzun bir süre sonra ise astronom William Huggins yaptığı çalışmalar ile Şira yıldızının ışık spektrumunu alarak gerçek hızını hesaplamıştır. İlerleyen bilimsel çalışmalar neticesinde Şira’nın Güneş’e doğru saniyede 7.6 kilometre hız ile ilerlediği ortaya çıkarılmıştır.

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