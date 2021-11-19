Sır kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sırrın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Sır, Arapça kökenli bir sözcük olmaktadır. Dolayısıyla dilimize Arapçadan geçmiştir. Sır kelimesinin eş anlamına bakıldığında ise daha çok ''gizem'' kelimesi ortaya çıkmaktadır.

Sır Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Sır kelimesinin kökeni ''ruh, gizlenen şey'' manasına gelen ''sirr'' kelimesinden türetilmiştir. Sır kelimesi ''kimseye söylenmemesi ya da gizli tutulması gereken şey'' manalarına gelmektedir.

Sır kelimesinin eş anlamı olarak herkesçe bilinen pek fazla kelime yoktur. Genellikle bu kelimenin eş anlamı olarak giz sözcüğü kullanılmaktadır. Giz kelimesi ile sır kelimesi birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir.

TDK'ye Göre Sır Kelimesinin Eş Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre Sır kelimesi bazı nesneleri dış etkilerden koruma amaçlı kullanılan vernik manasına da gelmektedir. Aynı zamanda TDK'ye göre Sır kelimesinin giz, yetenek, gizem gibi eş anlamları bulunmaktadır.

Sır Kelimesinin Eş Anlamları

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Sır kelimesinin bazı eş anlamları bulunmaktadır. Bunlar; giz, gizem, yetenek, letâif, batın, peçe, vernik kelimeleridir.

Sırrın Eş Anlamlı Örnek Cümleleri

- Sana bir sır versem saklar mısın? (Gizlemek)

- Bu kapının sırı dökülmüş olabilir. (Vernik)

- Göbekli tepenin sırrı çözüldü mü? (Gizem)