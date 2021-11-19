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Sır kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sırrın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Sır#Eş Anlamlısı
Sır kelimesinin eş anlamlısı nedir Sırrın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Sır, sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle kullanım alanı bakımından önem arz etmektedir. Aynı zamanda Sır kelimesinin eş anlamlısı olan kelimelerde oldukça merak edilmektedir. Bu bakımdan Sır kelimesinin eş anlamını öğrenebilir ve günlük hayatta rahatça kullanabilirsiniz. Sır kelimesinin eş anlamlısı nedir? TDK'ye göre sır kelimesinin eş anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Sır, Arapça kökenli bir sözcük olmaktadır. Dolayısıyla dilimize Arapçadan geçmiştir. Sır kelimesinin eş anlamına bakıldığında ise daha çok ''gizem'' kelimesi ortaya çıkmaktadır.

 Sır Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Sır kelimesinin kökeni ''ruh, gizlenen şey'' manasına gelen ''sirr'' kelimesinden türetilmiştir. Sır kelimesi ''kimseye söylenmemesi ya da gizli tutulması gereken şey'' manalarına gelmektedir.

 Sır kelimesinin eş anlamı olarak herkesçe bilinen pek fazla kelime yoktur. Genellikle bu kelimenin eş anlamı olarak giz sözcüğü kullanılmaktadır. Giz kelimesi ile sır kelimesi birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir.

 TDK'ye Göre Sır Kelimesinin Eş Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumu'na göre Sır kelimesi bazı nesneleri dış etkilerden koruma amaçlı kullanılan vernik manasına da gelmektedir. Aynı zamanda TDK'ye göre Sır kelimesinin giz, yetenek, gizem gibi eş anlamları bulunmaktadır.

 Sır Kelimesinin Eş Anlamları

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 Sır kelimesinin bazı eş anlamları bulunmaktadır. Bunlar; giz, gizem, yetenek, letâif, batın, peçe, vernik kelimeleridir.

 Sırrın Eş Anlamlı Örnek Cümleleri

 - Sana bir sır versem saklar mısın? (Gizlemek)

 - Bu kapının sırı dökülmüş olabilir. (Vernik)

 - Göbekli tepenin sırrı çözüldü mü? (Gizem)

 

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#TDK#Sır#Eş Anlamlısı

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