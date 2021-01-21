Sinyal jeneratör nedir ve ne işe yarar? Sinyal jeneratörü kullanım alanları

Elektronik cihazları test eden jeneratör parazitlenmenin de önüne geçer. Daha gelişmiş sinyal üreteçleri programlanabilir ve en çeşitli sinyal biçimlerinin üretilmesine izin verebilir.

Sinyal Jeneratör Nedir ve Ne İşe Yarar?

Cihazlar çoğunlukla diğer elektronik veya akustik cihazları sorun giderme, test etme ve onarma için kullanılır. Çeşitli kullanımlara uygun çok sayıda sinyal üreteci vardır. Çok fazla olası uygulamaya sahip oldukları için hiçbir sinyal üreteci tüm ihtiyaçlar için uygun değildir. Sinyal üreteçleri genellikle iki kategoriden birine girer, bunlar işlev üreteçleri ve keyfi dalga biçimi üreteçleridir.

Sinyal jeneratörü, dijital osiloskobun işleminin tersidir. Yani dalga biçimini ilk önce bir bilgisayarda bir grafik düzenleyici aracılığıyla görselleştiriyoruz. Daha sonra dijital örneklere dönüştürülür

İşlev üreteçleri, iki türün daha basit olanıdır. Dalga şeklinde basit tekrarlayan sinyaller üretirler. Bu sinyal, tekrar eden sinüs dalgası oluşturan bir devre tarafından oluşturulur. Basit elektronik bileşenlerin tasarlanması veya onarılması sürecinde çoğunlukla bir işlev üreteci kullanılır.

Analog ve dijital biçimde sinyal jeneratörleri vardır. Sinyal oluşturucu, aynı zamanda ton, rasgele ve dijital desen dalga biçimlerini üreten jeneratör olarak da bilinir. Sinyal modüle edilmemiş sinyaller ürettiğinde, sürekli yükseklik dalgası sinyali ürettikleri söylenir.

Sinyal Jeneratörün Kullanım Alanları

Cihazlar öncelikle ses sinyalleri olarak karşımıza çıkar. Bu tür sinyal oluşturucu ses uygulamaları için kullanılır. Bunlar gibi sinyal üreteçleri, tipik olarak yaklaşık 20 Hz ila 20 kHz ve daha fazla ses aralığında çalışır.

Sinyal Jeneratörlerinin diğer kullanım amacı ise işlev üreticidir. İşlev üreteci, basit tekrarlayan dalga biçimlerini oluşturmak için kullanılan bir tür sinyal üretecidir. Bu tip sinyal oluşturucu tarafından yaratılan dalga biçimleri birçok işlev üreteci daha düşük frekanslarla sınırlı olma eğiliminde olacaktır. Ancak sinyal jeneratörü ile daha yüksek frekanslı versiyonların elde edilmesi mümkündür.

Çeşitli dijital ve bazen analog devreleri test ederken genellikle darbelere ihtiyaç duyulur. Bunun için de yine sinyal jeneratörleri kullanır. Darbe üretme yeteneği, devrelerin tetiklenmesini veya darbe trenlerinin gerekli uyaranı sağlamak için bir cihaza gönderilmesini sağlar. Radyo frekansı sinyalleri üretmek için de kullanılır.

Test yapmak için kullanılan cihazın formatı bakımından sinyal oluşturucu jeneratör için farklı türden format mevcut. Bağımsız ekipman gerekiyorsa, genellikle tezgah testi ekipmanı ideal yoldur, ancak bilgisayarların bulunduğu sistemler ve alanlar için diğer seçenekler daha uygun olabilir.