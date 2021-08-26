Sinüzit Nasıl Boşaltılır? Sinüsleri Temizlemek İçin Ne Yapılmalı? Sinüzite Ne İyi Gelir?

Sinüzit kendine özgü belirtileri olan hastalıklardan bir tanesidir. Sinüzit mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Kronik ve kronik olmayan şekli ile ortaya çıkmaktadır.

Sinüzit Nasıl Boşaltılır?

Sinüziti boşaltmak için yapabilecek evde bir takım yöntemler bulunmaktadır. İlk olarak dilinizi bir müddet damağınızda bekletin. Damağınızda bekletirken diliniz ile olabildiğince damağınıza baskı uygulayın. Daha sonra başparmağınız yardımı ile dilinize destek vererek damağınıza baskı uygulamaya devam edin. Tam olarak bu adımları 20 ya da 30 kez tekrarlayarak sinüzitleri boşaltabilirsiniz. Bu şekilde evde doğal tedavi yöntemi ile sinüslerinizi boşaltarak kendinizi daha da rahat hissedebilirsiniz.

Sinüsleri Temizlemek İçin Ne Yapmalı?

Sinüsleri temizlemek için uygulayabileceğiniz doğal tedavi metotları bulunmaktadır. İlk olarak buhar banyosu yaparak sinüsleri temizleyebilirsiniz. Bunun için de kuru papatya kullanabilirsiniz. Kuru papatya ile buhar banyosu yaparak sinüsleri açabilir ve temizleyebilirsiniz. Sinüsleri evde temizlemek için en etkili yöntemlerden bir tanesi olan bu yöntem pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir.

Sinüsleri doğal olarak temizlemek için soğanı da kullanabilirsiniz. Soğanı bir müddet suda kaynatın. Suda kaynattıktan sonra dilerseniz bu suyu içebilir ya da su kaynamış suyun buharını sinüslerinize çekebilirsiniz. Bu suyu burundan soluyarak da sinüsleri doğal yollardan temizlemiş olursunuz. Bu uygulamış olduğunuz yöntem sinüsleri daha da rahatlatacak ve kendinizi daha da rahat hissedeceksiniz.

Sinüzite Ne İyi Gelir?

1) Acı Baharat

Acı baharat tüketimi sinüzite oldukça iyi gelmektedir. Sinüzit şikayeti yaşayan kişiler acı baharat tüketerek sinüslerini daha da rahatlatmaktadır. Bundan dolayı acı baharat mutlaka öğünlerinizde tercih etmelisiniz. Bu şekilde sinüziti doğal yollardan tedavi etme şansınız da bulunmaktadır.

2) Tuzlu Su

Sinüzite ne iyi gelir sorusuna ilk verilebilecek cevaplardan bir tanesidir. Tuzlu su burunda bulunan bütün mukusların çözülmesini sağlamaktadır. Daha rahat burundan nefes alınmasını sağlayan tuzlu su sinüzit hastalarına tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda sinüzit belirtilerini de önemli ölçüde tuzlu su giderir.

3) Yüksek Yastık

Gece yatarken sinüzit hastalarının kullanmış olduğu yastıklar çok önemlidir. Bu yastıkların ortopedik ve yüksek yastık olması sinüzite oldukça iyi gelmektedir. Aynı zamanda sinüzitten kaynaklı olan baş ağrısının da hafiflemesini sağlamaktadır. Yüksek yastık baş bölgesine uygulanan basıncı da azaltmaktadır. Böylece gündelik yaşam kalitesini arttırır.

4) Tarçın Kullanımı

Sinüzite iyi gelen bir diğer şey ise tarçındır. Tarçın sinüs boşluklarına da oldukça iyi gelir. Baş ağrısını hafifletir ve sinüzit belirtilerini önemli ölçüde azaltır. Sinüslerin temizlenmesi için uzman kişiler tarafından da tarçın kullanımı önerilmektedir.

5) Kekik Yağı

Kekik yağı kullanımı sinüzitler için çok önemlidir. Kekik yağı ve yanında fesleğen ile birlikte sinüs boşlukları temizlenmektedir. Sinüzitten kaynaklı olan basıncın da önüne geçmektedir. Bundan dolayı kekik yağı sinüzit hastaları için önerilmektedir. Sinüzit için kekik yağını düzenli bir şekilde tüketmeniz gerekmektedir.

6) Soğuk Kompres

Baş bölgenize ve tam şakak bölgenize soğuk kompres uygulayarak evde doğal bir şekilde sinüziti tedavi etme şansınız bulunmaktadır. Soğuk kompres aynı zamanda sinüzitin belirtilerini de önemli ölçüde azaltır. Soğuk kompres düzenli olarak uygulanmaktadır.