Sinüs taşikardisi nedir, kaş olmalıdır? Sinüş taşikardisi ölümcül müdür?

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Kalp çarpıntısı her yaşta ortaya çıkabilen ve pek çok insanın korktuğu sorunlardan biridir. Sinsi bir hastalık olduğu için ani bir şekilde de ortaya çıkabilir.

Sinüs Taşikardisi Nedir?

Sinüs taşikardisi, diğer bir adı ile ani gelen kalp çarpıntısı demektir. Ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Dinlenme sırasında kalbin normalden hızlı bir şekilde atmasına sinüs taşikardisi ismi verilir. Bu sorunun altında yatan nedenlere ve kalbin çarpma hızına bağlı olarak, çok ciddi sorunlar ile ortaya çıkabilir. Özellikle de herhangi bir belirti ya da komplikasyon olmadan da ortaya çıkabilir. Aynı zamanda inme, kalp krizi, ani kalp durması ve hatta ölüm riskini de beraberinde getirebilir. Bu nedenle de mutlaka gerekli önlemleri almak gerekir. Bu hastalığın belirtilerinin önceden tespit edilerek uzman bir doktora başvurulması çok önemlidir.

Sinüs Taşikardisi Kaç Olmalıdır?

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Sinüs taşikardisi, özellikle de dinlenme sırasında kalbin çarpma hızın dakikada 100'ün üzerine çıkmasıdır. Sağlıklı bir insanın kalbi bir dakika içinde yaklaşık olarak 60 ila 100 defa atar. Kalbin bazı nedenlerden dolayı normalden daha hızlı bir şekilde, dakikada 100 den fazla sayıda çarpması ise taşikardi olarak tanımlanır.

Sinüs Taşikardi Belirtileri Nelerdir?

Bazı taşikardi hastalarında oldukça şiddetli belirtiler gözlemlenirken, bazı hastalarda ise, hiçbir belirti gözlemlenmeyebilir. Aynı zamanda, kan iletiminde sorun yaşanması ve kalbin normalden daha hızlı atması nedeni ile bazı ortak belirtiler gözlemlenir. Bu ve benzeri belirtiler ile birlikte sinüs taşikardisi uzun süreli bir dönem içinde ya da aniden ortaya çıkabilir. Bu nedenle de kalp çarpıntısı ile birlikte organ ve dokular oksijensiz kalabilir. Bu da altta yatan nedenler ile birlikte çok önemli sorunlar ortaya çıkarabilir. Bu belirtiler ise, şu şekilde sıralanabilir:

Kişinin kendi kalp atışlarını hissetmesi ya da kalp çarpıntısı

Bayılma

Nefes darlığı

Yorgunluk ve halsizlik hissi

Baş dönmesi

Göğüs bölgesinde ağrı

Düşük tansiyon

Baş dönmesi

Sersemlik hissi

Sinüs Taşikardisi Nedenleri Nelerdir?

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Genellikle kalbin pompalama hareketini kontrol eden elektriksel uyarım bölgesinde meydana gelen bozulmalar sonucunda sinüs taşikardisi ortaya çıkar. Fakat bazı hastalıklar ve koşullar kapsamına da sinüs taşikardisi ortaya çıkabilir. Pek çok nedenden dolayı sinüs taşikardisi ortaya çıkabilir. Bu nedenle belirtilerin dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekir. Sinüs taşikardisinin nedenleri ise şunlardır;

Kalpte meydana gelen doğumsal anomaliler

Bazı ilaçlara karşı tepki verme

Aşırı alkol tüketimi

Kalp yetmezliği

Kalp kapakçık rahatsızlığı

Kalp tümörleri

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Kalpte yaşanan enfeksiyon sorunları

Akciğer hastalıkları

Kalp tümörleri

Sinüş Taşikardisi Ölümcül Müdür?

Sinüs taşikardisi, kalp çarpıntısı ile kendini gösterir. Sinüs taşikardisi bazen çok ciddi sonuçlar ortaya çıkarabilir. Hatta bazen ölümcül olabilir. Sinüs taşikardisi, kalp krizi, inme, ani kalp durması ve hatta ölüm riski gibi çok ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir. Bu nedenle de çok ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunudur.

Taşikardi Tanısı Nasıl Konur?

Taşikardi tanısı koyabilmek için öncelikle fiziki muayene ile birlikte bazı kan testleri ile kalp EKG'sinin çekilmesi gerekir. Hastanın çarpıntı şikayetinin durumuna göre bazıen, kalp ritminin 24 saat boyunca incelenebilmesi için 24 saatlik EKG Holter testi tercih edilebilir. Bu ise, hasta ile birlikte dolaşabilen, küçük bir cihaz aracılığı ile hafızasına kayıt yapabilen bir EKG cihazı ile gerçekleştirilir.