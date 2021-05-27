Sintigrafi nedir ve ne işe yarar? Sintigrafi tetkiki nasıl yapılır

Sintigrafi; radyoaktif maddelerin vücuda; oral, damar ya da diğer yollarla verilmesi ve özel kameralarla görüntülenen bir teşhis metodudur. Sintigrafi; incelenmesi gereken her organ adına değişik radyoaktif bir ilaç verilerek, o ilacın ilgili olan organla dağılımını, tutulumunu ve atılımını incelemektedir.

Sintigrafi Nedir?

Sintigrafi; nükleer tıp dalında uygulanan ve tanısal bir görüntüleme metodudur. Sintigrafide vücuda düşük dozda radyoaktif maddeler ve bunlara bağlı kimyasal ilaçlar verilip doku ve organların görüntülenmesi sağlanmaktadır.

Hemen hemen her organ sistemi ile alakalı fonksiyon görüntülemesine yardımcı olan sintigrafik taramalar; genellikle ağrısız olup, alerji ve yan etkisi düşük, invaziv olmayan oldukça güvenilir bir tanı metodudur. Rahatsızlıkların erken teşhisinde ve tedaviye vermiş oldukları cevabın değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Hem görüntüleme adına kullanılan metot hem de sağlanan görüntü açısından radyolojik ve sintigrafik tetkikler birbirinden değişiktir.

Sintigrafi Ne İşe Yarar?

Sintigrafi; çoğu kez başka görüntüleme teknikleriyle sağlanamayan, vücut yapılarının anatomisi ve görevi hakkında ayrıntılı bilgi almak adına kullanılır. Nükleer görüntüleme; türlü kanser çeşitlerinde, endokrinal, gastrointestinal, kardiyovasküler hastalıkların ve nörolojik olan bozuklukların tanı konmasında yarar sağlar. Hodkin olmayan tiroit ve lenfoma kanseri gibi bazı kanserlerin radyo immünoterapi ile tedavi edilmesi adına da kullanılmaktadır.

Sintigrafi Tetkiki Nasıl Yapılır?

Sintigrafi tetkiki;

- Sintigrafi tetkikini nükleer tıp teknolojisi uzmanı yapar.

- Çekim adına bir önlük giyilmesi, metalik aksesuar ve mücevherlerin çıkarılması gerekmektedir.

- Çoğu kez tektik masasına uzanmak gerekir.

- Hemşire ya da teknisyen radyofarmasötikleri, nefes, ağız ya da oral yolla verir.

- Test kimyasalının incelenecek olan yere ulaşması beklenir.

- Radyoaktiviteyi algılamış olan gama kameraları ile çekim işlemi tamamlanacaktır.

- Çekim esnasında pozisyon değiştirilmesi ya da hareketsiz kalınması istenebilir.

- Sintigrafik inceleme bittiğinde; görüntüler kontrol edilerek belli alanlar ya da yapılar netleştirmek adına daha çok görüntü alınabilir.

- Çekim bittikten sonra teknisyen, kateterihi çıkarmalıdır.

- Çekimden sonra uzman gerekli olan bilgileri hastayla paylaşır.

- Hekim açısından aksi söylenmediği sürece tektik sonrasında normal aktiviteler yapılabilir.

Sintigrafi çekimi yapmadan önce yapılması gerekenler;

- Pek çok sintigrafik tarama özel hazırlık gerektirmemektedir.

- Bitkisel takviye ve vitaminler dahil olmak üzere kullanılan bir ilaç varsa, herhangi tıbbi bir vaziyet veya alerji varsa mutlaka hekime bildirmek gerekir.

- Tiroit sintigrafileri adına taramadan önce 4 ile 6 hafta öncesinden tiroit ilaçlarının kesilmesi gerekebilir. Kimi kalp ilaçlarının ya da iyot içerikli ilaçların kullanımında farklılık yapılabilir. Kabuklu deniz ürünleri, deniz yosunu, sushi, iyotlu tuz içeren baharatlar, iyotlu tuz gibi kimi besinlerin tüketilmemesi istenebilir. Tiroit taramasından önceki 6 hafta boyunca radyoaktif iyot kullanılan bir başka görüntüleme tetkiki yapılmaması gerekir. Testten önceki birkaç saat boyu hiçbir şey tüketilmemesi istenebilir.

- Uzun süreli çekimlerde kişi, rahatlamasına olanak sağlayacak hafif bir sakinleştirici alabilir.

- Gebelik durumu ya da gebelik olasılığı varsa, emziriliyorsa hekim ya da teknisyen mutlaka bilgilendirilmelidir. Radyoaktif maddeler; vücuttan çıkıncaya dek bebek mamayla beslenmelidir. Bu süre zarfında sütün de vücuttan atılması gerekmektedir.

- Radyoaktif maddelerin enjekte edilmesiyle beraber sıvı alınması istenecektir. Bu yüzden test öncesi sıvı alımı kısıtlanmalıdır.

- Farmakolojik stres testi yapılacaksa; birkaç gün öncesinden çikolata, kahve, çay tüketimi yapılmamalıdır.

- Miyokard perfüzyon sintigrafisi öncesinde minimum 4 saat öncesinden bir şey tüketmemek gerekir.