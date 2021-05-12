Sinop'un alan kodu kaçtır? Sinop telefon kodu hakkında bilgi

Telefonla aramalarda bir ilden diğer bir ili ararken alan kodu kullanılır. Bu kod ile özel bir koddur. Türkiye’de yer alan 81 ilin ayrı ayrı kodu vardır. Cepten şebeke üzerinden aramalarda bu kod kullanılmadığı zaman aranan kişiye ulaşılamaz.

Sinop'un Alan Kodu Kaçtır?

Sinop şehrinde yaşayan birini ararken 0368 kodu sabit telefon numarasının önüne eklenmelidir. Türkiye dışından Sinop arandığı zaman önce Türkiye'nin kodu, daha sonra Sinop'un alan kodu yazılır. En sonda da aranan numara eklenir. Bu şekilde normal arama kategorisinde iletişim sağlanır.

Sinop şehrinde yaşayan ve sabit hattı olan kişi, Sinop şehri sınırları içerisinde yaşayan sabit hatlıları ararken alan kodunu kullanmaz. Sinop'a bağlı ilçeler, köyler ve kasabalar da Sinop alan kodunu kullanır. Birbirlerine sınır olan ancak farklı illere bağlı ilçelerde sabit hat aramalarında alan kodu kullanılır.

Ancak nerede olunursa olunsun cepten sabit hatları aramalarda alan kodu yazılmak zorundadır. İnternet üzerinden aramalarla ilgili kategori bu kuralın dışındadır. İnternet üzerinden arama işlemini aracı programlar yapar ve bu programlar internet üzerinden veri alışverişi yaparak sesli, görüntülü ve yazılı iletişim imkanı sunar. Kullanıcı sadece telefon simgesini tıklar ve dünyanın neresinde olursa olsun internet üzerinden rahatlıkla konuşabilir.