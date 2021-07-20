Sinopsis nedir ve özellikleri nelerdir? Sinopsis örnekleri

Bilim, sanat ve işletme gibi çeşitli iş dallarında görev alan kişiler yaşamlarının belirli dönemlerinde sinopsis hazırlamaya ihtiyaç duymuş olabilir. Bu yüzden de bu bireyler sinopsis hazırlama özelliklerini bilmektedir. Piyasada yer alan sinopsis örneklerini de inceleyerek çalışmalarının sağlıklı ve doğru olmasını sağlayabilmektedir.

Sinopsis Nedir?

Bilim, sanat, eğitim ve öğretimde herhangi bir konunun tümüne kısa bir şekilde bakışını ifade eden kavrama tüm bakış ya da sinopsis denmektedir.

Bilindiği gibi çeşitli alanlarda sözcükleri ve bilgiyi yazıya dökme süreci belirli aşamaları da beraberinde getirmektedir. Son ortaya çıkan çalışmanın doğru, düzgün ve hatasız olması bu sürecin aşamalarını da detaylı yapmaya bağlıdır.

Sinopsis kavramı da sürecin aşamalarında yer alan bir terimdir. Sanat alanına baktığımızda film sektöründe kısa filmler veya uzun filmler yer almaktadır. Böyle bir anlatıda sinopsis yapmak zorunludur.

Sinopsis yapılarak yazılan bu senaryolar aslında ilk bakışta bir tanıtım ögesidir. Senaryoyu komple okumaya gerek kalmadan sinopsise bakarak bir bakışta ilgili hikaye anlaşılmaktadır.

Sinopsis Özellikleri Nelerdir?

Sinopsis senaryo yazım aşamalarının en önemli parçalarından bir tanesidir. İşte bu duraklamanın özellikleri şöyle sıralanmaktadır:

İlgili film senaryosunda geçen hikaye bir bakışta anlaşılmalıdır.

Standart A4 sayfasına tek sayfa şeklinde yazılır.

Kenar boşluğu ve dil bilgisi kurallarına uygun şekilde oluşturulur.

Paragraf şeklinde yazılır.

Yazıda 12 punto büyüklüğü kullanılır.

Yazının sade bir fontla yazılması istenir.

Bu yazılar kısa olmalıdır.

Yazıda geniş zaman eki kullanılır.

Kısa ve etkili bir bakış için merak unsuruna yer verilir.

Yazıda giriş, gelişme ve sonuç yer alır.

Yazıda bir tema olur.

Zaman, mekan ve karakterlere yer verilir.

Diyaloglara yer verilmez.

Olay örgüsüne yer verilir.

Karakterlerin yaş, kişilik özelliği gibi bazı yapılarına yer verilir.

Bu ana hatlarda bir sıralama gözetilmez. Taslak hikaye şeklinde yazılır.

Genellikle 50 cümleyi geçmeden yazılır.

Sinopsis Örnekleri

Film sektöründe senaryo oluşturulurken sinopsis örneklerine sıklıkla rastlanmaktadır.

Sinopsis yazıları üç şekilde yazılmaktadır. Birincisi senaryo henüz taslak halindeyken yazılır. Burada öykünün kısa özeti bir taslak şeklinde sunulur. Genelde bu sinopsis yazısını senarist kendi için kullanır ve sadece arkadaşlarıyla paylaşır.

İkincisi ise DVD film kutularının arkasında gördüğümüz ilgili filmi tanıtan yazılardır. Bu çeşide tanıtım amacıyla yazılan sinopsis yazısı denmektedir.

Üçüncüsü ise senaryoyu geliştirmek için proje aşamasında kullanılır. Bu sinopsis yazıları sinema profesyonellerine, fonlara ve sponsorlara sunulur.

Sinopsis yazılarında 5N1K terimi benimsenmektedir. Bu terimin açılımında da kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden sorularına cevap verilir.

Örneğin 1965 yapım Sevmek Zamanı filmini ele alalım. Bu filmde bir sinopsis yazısına yer vermek istersek şöyle yazabiliriz:

Halil sıradan bir boyacı değildir. Halil bir resme aşık olan yalnız bir adamdır. Bu cümleye sinopsis yazısında yer verilerek ilgili film karakteri olan Halil ev içi süslemeleri yapan, geçimini böyle sağlayan, sıradan bir kişi olmayan, çalıştığı evin birinde gördüğü bir fotoğrafa aşık olan karakter olarak tanımlanır.

Sinopsis yazılarında çatışmalı ifadelere yer verilerek yazı ilgi çekici ve merak uyandırıcı hale getirilebilir. Örneğin 2013 yapım Sen Şarkılarını Söyle filminde sinopsis yazısında bir müzisyenin bir haftasına odaklanılır. Yazıda kendini geliştiremeyen yetenekli müzisyen cümlesi kurulduğunda yetenek ve kendini geliştirememek kavramları birbiriyle çeliştiği için karakter çatışmalı olarak anlatılır.

1965 yapım Sevmek Zamanı filminin sinopsis yazısı şöyle yazılabilir:

Halil Meral ile bir son bahar günü Adalarda yer alan yazlık bir evde karşılaşır. Meral fotoğrafına aşık olduğunu öğrendiğinde Halil'e ilgi duyar ve yakınlaşmak ister. Halil fotoğrafta arasına üçüncü bir kişiyi sokarsa hayalinde yaşadığı aşka zarar geleceğini düşünür ve Meral'in yakınlaşmasını reddeder. Meral adayı terk eder. Halil ise pişmanlık duyar. Meral ile görüşmek umuduyla İstanbul yolunu tutar. Meral ile Halil bir araya gelir. Halil aradaki sınıf farkından dolayı evlenmekten vazgeçer. Bu durumda Meral eski sevgilisi Başar ile evlenmek zorunda kalır. Meral düğün günü kaçar ve Halil'e döner. Başar Meral ve Halil'i bulur ve ikisini de öldürür.