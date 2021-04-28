Sinop plaka kodu kaçtır? Sinop ve ilçelerinin plaka harfleri
Sinop ili Karadeniz bölgesinde yer alan illerden biridir ve kendisine özel plaka koduna sahiptir. Bu doğrultuda Sinop ili plaka kodunu taşıyan araçların görüldükleri yerde hangi ilden geldiği konusunda bilgiye ulaşmak mümkün hale gelir. Pek çok kişi tarafından merak edilen Sinop plaka kodu kaçtır? Sinop ve ilçelerinin plaka harflerini derledik.
Sinop ili plaka kodu çok fazla insan tarafından merak edilmektedir. Bu doğrultuda insanlar internet üzerinden Sinop ilinin plaka kodunu öğrenmek için araştırmak yapmaktadır.
Sinop Plaka Kodu Kaçtır?
Ülkemizin 81 ilinden bir tanesi olan Sinop araç plaka kodu 57 şeklindedir. Plakasının ilk iki hanesinde 57 plaka kodu bulunan araçlar Sinop iline kayıtlı durumda olan araçlardır.
Sinop ve İlçelerinin Plaka Harfleri
Sinop ilçesine bağlı olan ve merkez ilçeyle beraber toplam 9 ilçe barındırmaktadır. Bunlardan merkez ile birlikte beş ilçeye özel plaka harfleri verilmiştir. Bunlar şu şekilde aşağıda liste halinde verilmektedir. Bunlar;
Sinop İl Merkezi Plaka Harf Kodları:
- 57 AC 001-57 AS 999 -57 J 2000 - 57 KA 001-57 KA 999 - 57 AT 001-57 AU 999 - 57 J 0001
- 57 D 0001 - 57 M 0001 -57 D 2000 - 57 D 0001 - 57 M 2000 -57 D 1999 -57 T 2000 - 57 T 0001
Türkeli İlçesi Plaka Harf Kodları:
- 57 T 5001 - 57 T 6000 - 57 M 5001- 57 M 6000 - 57 J 5000
- 57 D 5000 - 57 HA 001 -57 HZ 999 -57 D 6000
Boyabat İlçesi Plaka Harf Kodları:
- 57 AY 001 - 57 J 6000 - 57 AZ 999 - 57 DR 999 - 57 DS 999 - 57 DA 001 -57 DL 999 57 T 3001
- 57 T 4000 - 57 DS 001 - 57 DR 001 - 57 D 4000 - 57 S 3999 - 57 S 3000 - 57 D 3001
-57 M 4000 57 M 3001
Gerze İlçesi Plaka Harf Kodları:
-57 FZ 999 - 57AT 001- 57 AT 440 - 57 FA 999 - 57 AC 001 -57 D 5000 - 57 FA 001- 57 FA 001
- 57 D 4001 -57 FD 999 - 57 AS 999 - 57 FE 001 -57 J 5000 - 57 J 4001 - 57 T 5000 -57 M 5000
- 57 M 4001 - 57 T 4001
Ayancık İlçesi Plaka Harf Kodları:
- 57 M 3000 - 57 D 3000 - 57 ED 999 - 57 D 2001 - 57 T 3000 - 57 EA 001 - 57 J 2001 -57 J 3000
- 57 T 2001- 57 M 2100