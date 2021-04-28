Sinop plaka kodu kaçtır? Sinop ve ilçelerinin plaka harfleri

Sinop ili plaka kodu çok fazla insan tarafından merak edilmektedir. Bu doğrultuda insanlar internet üzerinden Sinop ilinin plaka kodunu öğrenmek için araştırmak yapmaktadır.

Sinop Plaka Kodu Kaçtır?

Ülkemizin 81 ilinden bir tanesi olan Sinop araç plaka kodu 57 şeklindedir. Plakasının ilk iki hanesinde 57 plaka kodu bulunan araçlar Sinop iline kayıtlı durumda olan araçlardır.

Sinop ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Sinop ilçesine bağlı olan ve merkez ilçeyle beraber toplam 9 ilçe barındırmaktadır. Bunlardan merkez ile birlikte beş ilçeye özel plaka harfleri verilmiştir. Bunlar şu şekilde aşağıda liste halinde verilmektedir. Bunlar;

Sinop İl Merkezi Plaka Harf Kodları:

- 57 AC 001-57 AS 999 -57 J 2000 - 57 KA 001-57 KA 999 - 57 AT 001-57 AU 999 - 57 J 0001

- 57 D 0001 - 57 M 0001 -57 D 2000 - 57 D 0001 - 57 M 2000 -57 D 1999 -57 T 2000 - 57 T 0001

Türkeli İlçesi Plaka Harf Kodları:

- ​​​​​​​57 T 5001 - 57 T 6000 ​​​​​​​ - 57 M 5001- 57 M 6000 - ​​​​​​​57 J 5000

- ​​​​​​​57 D 5000 - 57 HA 001 -57 HZ 999 -57 D 6000

Boyabat İlçesi Plaka Harf Kodları:

- 57 AY 001 - 57 J 6000 - 57 AZ 999 - 57 DR 999 - 57 DS 999 - 57 DA 001 ​​​​​​​-57 DL 999 57 T 3001

- 57 T 4000 - ​​​​​​​57 DS 001 - ​​​​​​​57 DR 001 - 57 D 4000 - 57 S 3999 - ​​​​​​​57 S 3000 - 57 D 3001

-57 M 4000 57 M 3001

Gerze İlçesi Plaka Harf Kodları:

-57 FZ 999 - 57AT 001- 57 AT 440 - 57 FA 999 - ​​​​​​​57 AC 001 -57 D 5000 - ​​​​​​​57 FA 001- ​​​​​​​57 FA 001

- 57 D 4001 -57 FD 999 - 57 AS 999 - ​​​​​​​57 FE 001 -57 J 5000 - 57 J 4001 - 57 T 5000 -57 M 5000

- 57 M 4001 - 57 T 4001

Ayancık İlçesi Plaka Harf Kodları:

- 57 M 3000 - 57 D 3000 - 57 ED 999​​​​​​​ - 57 D 2001 - 57 T 3000 - ​​​​​​​57 EA 001 - ​​​​​​​57 J 2001 -57 J 3000

- 57 T 2001- ​​​​​​​57 M 2100

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