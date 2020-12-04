Sinoloji Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sinoloji bölümü genel olarak ne olduğu bilinmeyen bölümlerden biridir. Sinoloji bölümü üniversite tercihi yapacak olan adayların kılavuzda görmeleri ile ilgi çeken ve ne olduğu merak edilen bölümlerden biridir. Bu yazımızda Sinoloji bölümü ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları bulunmaktadır.

Sinoloji Bölümü Nedir?

Sinoloji bölümü Orta Asya’da yaşamış olan Türklerin tarihi ile ilgili çok daha fazla bilgi edinmek için öncelikli olarak Çin’i konu edinen ve bunları araştıran bilim dalının eğitiminin verildiği bölümdür. Sinoloji bölümü Orta Asya’da yaşamış olan Türklerin yaşayışlarını, tarihlerini araştırır. Sinoloji bölümünü tercih listesine eklemek isteyen kişiler mutlaka sorumluluk sahibi, disiplinli, tarihe ve Türk tarihine ilgisi olan kişiler olmalıdır.

Sinoloji Bölümünün Amacı Nedir?

Sinoloji bölümünün amacı Orta Asya’daki Türklerin tarihi ile ilgili araştırma yapacak, bilgi sahibi olacak, elde ettiği verileri en iyi şekilde sunabilecek yeterliliğe sahip kişileri yetiştirerek bilim dünyasına ve sektöre bu kişileri kazandırmaktır.

Sinoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Sinoloji bölümünü okuyup bu bölümden mezun olan kişiler çalıştıkları kurumda Çin edebiyatı ve Çin tarihi üzerine araştırmalar yapar. Orta Asya’da yaşamış olan Türklerin tarihi hakkında daha da fazla bilginin elde edilebilmesi için çeşitli araştırmalar yürütebilmek kişinin ana görevidir. Yapılacak olan araştırmalar planlanması yapılır. Aynı zamanda yapılacak olan araştırmaların da denetlenmesiyle de görevlidir.

Sinoloji Bölümü Kaç Yıllıktır?

Sinoloji bölümü 4 senelik eğitim veren Lisans bölümlerinden biridir. Sinoloji bölümünden mezun olunabilmesi için tam olarak 8 dönem boyunca 240 AKTS’nin dolmuş olması gerekir. Aynı zamanda kişinin diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olmalıdır.

Sinoloji Bölümü Okumak İçin Ne Gerekir?

Sinoloji bölümünü okuyabilmek için üniversite sınavının ardından Dil-3 puan türü ile alım yapılmaktadır. Dil-3 puan türünden yeterli düzeyde puan alınmış olmalıdır.

Sinoloji Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Sinoloji bölümü bazı üniversitelerde İngilizce olarak okutulabilmektedir fakat genel olarak eğitim dili Türkçedir.

Sinoloji Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Sinoloji bölümü dil bölümlerinden biridir. Özellikle Çin dili ve Çin edebiyatı ile ilgilenir. Sinoloji bölümü mezunu olan kişiler iyi derece de Çince konuşabiliyor olurlar. Bu sebeple Sinoloji bölümü okuyabilmek için Dil-3 puan türüne sahip olmak gerekir. Sinoloji bölümü Dil-3 puan türü ile öğrenci alır.

Sinoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sinoloji bölümünde çok sayıda ders bulunmaktadır. 8 dönem boyunca alınan birçok ders genel olarak Çin edebiyatı, Çince ve Çin tarihi ile ilgilidir.

Çin Tarihi

Çin Edebiyatına Giriş

Çince Dilbilgisi

Sözlü Anlatım

Yazılı Anlatım

Çince Tümce Kalıpları

Temel Anestezi

Çince Söz Dizimine Giriş

Çin Yazısı

Çincenin Ses Bilgisi

Türk tarihi

Türkoloji

Sayılan dersler bu dersler arasında sadece bazılarıdır. Çin kültürü ve Türk kültürü gibi çeşitli kültürlere ait konuların yer aldığı dersler bulunur.

Sinoloji Bölümünün İş İmkanları ve İş Olanakları Nelerdir?

Sinoloji bölümünden mezun olan kişiler mesleki yaşamlarında bakanlıklarda, kamu kuruluşlarında, kütüphanelerde ve arşivlerde bulunabilirler. Sinoloji bölümünden mezun olan kişiler eğer tercih ederlerse üniversitelerde eğitmen olarak görev alabilirler. Bahsedilen bu eğitmenlik ve kamu kurumlarında çalışabilmek için gereken sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir.

Sinoloji Bölümü Nerelerde İş Bulabilirler ve Çalışabilirler?

Sinoloji bölümü mezunu olan kişiler ileri seviyede Çin dilini okuyabilir, anlayabilir ve konuşabilirler. Devletin vermiş olduğu burs imkanı ile bu kişiler Çin Halk Cumhuriyetine giderek orada araştırmalara katılabilmektedir. Sinoloji bölümünden mezun olan kişiler kütüphanelerde, turizm acentelerinde, rehberlik şirketlerinde, elçiliklerde, müzelerde, Ticaret Bakanlığında, Dış İşleri Bakanlığında, Başbakanlıkta, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığında iş bulabilirler.

Sinoloji Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Sinoloji bölümünden mezun olan kişiler üst düzey şekilde Çince konulan, anlayan, okuyan ve yazan kişilerdir. Bu sebeple özellikle Çin eserlerinin incelendiği, araştırıldığı ve Çin dilinin konuşulduğu alanlarda çalışma sahası bulurlar. Mezun olan kişiler kütüphanelerde, arşivlerde, müzelerde, rehberlik ve turizm acentelerinde, elçiliklerde çalışma imkanı bulabilirler. Ortalama bir maaşa sahiplerdir.