Sınır kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sınırın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Sınır kelimesiyle örnek cümleler:

1- Sınır güvenliğini sağlamak için bölgeye çok sayıda asker gönderildi.

2- O iyice sınırı aştığı için iyi bir derse ihtiyacı var.

Sınır Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Hudut:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan hudut kelimesi, hadd sözcüğünden türetilmiştir. Had, bir şeyi sınırlamak anlamına gelirken hudut kelimesi sınır ve uç demektir. ''Haddini hududunu bilmek'' deyimi günlük hayatta en çok kullanılan deyimler arasında yer alıyor.

2- Limit:

Antik Roma'dan bu yana kullanılan limit kelimesi, Latince kökenlidir. Bir şeyin ulaşabileceği en yüksek noktaya limit denir.

3- Serhat:

Ser ve had kelimelerinin birleşmesiyle oluşan serhat, sınır boyu demektir.

Sınırın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Haddini hududunu bilmeyen insanlarla selamı sabahı kestim.

2- Her zaman makul ol ve hiçbir zaman limitlerini zorlama.

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3- Kartın limit dolduğu için önümüzdeki aya kadar alışveriş yapamayacağım.

4- Bir serhat kışlasında askerlik yaptım