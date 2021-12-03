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Sınır kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sınırın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Sınır#Eş Anlamlısı
Sınır kelimesinin eş anlamlısı nedir Sınırın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

İki ülke ya da şehri ayıran ve yerleşim bölgelerinin mevcut konumlarını belirleyen çizgiye sınır denir. Türkçeye Yunancadan geçen sınır kelimesi, orijinal dilinde ''synoron'' şeklinde yazılır. Bu kelime başta ''sınırı aşmak'' ve ''sınır çekmek'' olmak üzere birçok deyimde ve kalıp ifadede kullanılır. Sınır kelimesinin yan anlamı ise mevki ve mertebedir. Sınır kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sınır kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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 Sınır kelimesiyle örnek cümleler:

 1- Sınır güvenliğini sağlamak için bölgeye çok sayıda asker gönderildi.

 2- O iyice sınırı aştığı için iyi bir derse ihtiyacı var.

 Sınır Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Hudut:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan hudut kelimesi, hadd sözcüğünden türetilmiştir. Had, bir şeyi sınırlamak anlamına gelirken hudut kelimesi sınır ve uç demektir. ''Haddini hududunu bilmek'' deyimi günlük hayatta en çok kullanılan deyimler arasında yer alıyor.

 2- Limit:

 Antik Roma'dan bu yana kullanılan limit kelimesi, Latince kökenlidir. Bir şeyin ulaşabileceği en yüksek noktaya limit denir.

 3- Serhat:

 Ser ve had kelimelerinin birleşmesiyle oluşan serhat, sınır boyu demektir.

 Sınırın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Haddini hududunu bilmeyen insanlarla selamı sabahı kestim.

 2- Her zaman makul ol ve hiçbir zaman limitlerini zorlama.

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 3- Kartın limit dolduğu için önümüzdeki aya kadar alışveriş yapamayacağım.

 4- Bir serhat kışlasında askerlik yaptım

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