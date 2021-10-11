Sinir Hücresi Nedir, Bölünür Mü Ya Da Neden Bölünmez? Sinir Hücresi Yapısı Ve Özellikleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İngiliz basını yazdı... Çok konuşulacak aşı iddiasıİngiliz basını yazdı... Çok konuşulacak aşı iddiası!#Kovid Aşısı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Musleradan inanılmaz hata Yediği gol olay oldu... Messi şut bile atmadı...Muslera'dan inanılmaz hata! Yediği gol olay oldu... Messi şut bile atmadı...#Muslera
Servid devrildi, 5 öğrenci öldü Acı detay: Kazadan kurtuldu, haber verdiServid devrildi, 5 öğrenci öldü! Acı detay: Kazadan kurtuldu, haber verdi#Afyonkarahisar
Dekardan 25 bin TL kazanıyor Hobi olarak başlamıştı... Şimdi Avrupa’ya ihraç ediyorDekardan 25 bin TL kazanıyor! Hobi olarak başlamıştı... Şimdi Avrupa’ya ihraç ediyor#Kurt Üzümü
Dizi kameramanını Serkan Topalın korkunç sonu İşte istenen cezaDizi kameramanını Serkan Topal'ın korkunç sonu! İşte istenen ceza#Bursa
9 yıllık dava sonuçlandı Sahte estetikçi skandalında şaşkına çeviren savunma9 yıllık dava sonuçlandı! Sahte estetikçi skandalında şaşkına çeviren savunma#Sahte Estetikçi
9 şehirde pandemiyle birlikte talep yağdı... Vergisi yok, arsası yok9 şehirde pandemiyle birlikte talep yağdı... Vergisi yok, arsası yok!#Tiny House
Demet Akalının sözleri Gülben Ergeni kızdırdı... Yanıt gecikmediDemet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!#Demet Akalın
Senayı öldürdü, üzerinden nor çıktı Vahşetin sır perdesi aralandıSena'yı öldürdü, üzerinden nor çıktı! Vahşetin sır perdesi aralandı#İzmir
Müsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştıMüsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştı #Balıkçılık
Anneden onay çıktı Bilge Öztürkün 22 yaş küçük aşkı...Anneden onay çıktı! Bilge Öztürk'ün 22 yaş küçük aşkı...#Bilge Öztürk
Sahnede büyük şok Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldüSahnede büyük şok! Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldü#Rusya
Sezer Öztürk kayıplara karıştı Flaş gelişme: Dikkat çeken HTS detayıSezer Öztürk kayıplara karıştı! Flaş gelişme: Dikkat çeken HTS detayı#Sezer Öztürk
Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki korkusu Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki korkusu !#Kovid Aşısı
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Sinir Hücresi Nedir, Bölünür Mü Ya Da Neden Bölünmez? Sinir Hücresi Yapısı Ve Özellikleri

#Sinir Hücresi
Sinir Hücresi Nedir, Bölünür Mü Ya Da Neden Bölünmez Sinir Hücresi Yapısı Ve Özellikleri

Sinir hücresi; vücudun bir bölümünden diğer bölümüne mesaj ulaştırmak amacı ile uzmanlaşmış olan hücrelerdir. Sizin için sinir hücresinin ne demek olduğunu, bu sinir hücrelerinin bölünüp bölünmediğini, bu hücrelerin yapısını ve özelliklerini derledik.

Haberin Devamı

 Sinir hücresinin bir başka ismi nörondur. Sinir hücreleri esasen sinir sisteminin ana fonksiyonel birimini ifade etmektedir. Çeşitli şekil ve büyüklüklerde olabilmektedir. Sinirsel uyarıları ise elektriksel ve kimyasal yol ile iletmektedir.

 Sinir Hücresi Nedir?

 Sinir hücresi ya da bir başka ifade ile nöron sinir sisteminin ana fonksiyonel birimidir. Başlıca görevi bilgi transferini gerçekleştirebilmektir. İnsan sinir sistemi içerisinde yaklaşık 100 milyar nöronun olduğu tahmin edilmektedir. Normal olan bir sinir hücresi 50.000 ile 250.000 kadar bir başka nöron ile bağlantılı olmaktadır.

 Yapmış oldukları özelleşmiş işlere bağlı bir şekilde farklı biçimlerde ve çeşitlerde olabilmektedirler. Nöronların büyük bir çoğunluğu dört ayı yapıya sahip olmaktadır. Bu yapılar; soma, akson, dendritler ve terminal butonlardır. Soma kısmında çekirdek (nucleus) ve mevcut hücrenin yaşamsal fonksiyonlarını sağlayan bir mekanizma bulunmaktadır. Dendiritler ise adlarını Yunanca bir kelime olan Dendron'dan almışlardır. Bu biçimde adlandırılmasının nedeni şekillerinin ağaca benzemesindendir.

 Dendiritler nöral nitelikteki iletişimin önemli alıcılarını oluşturmaktadır. Bir nörondan bir başkasına geçen mesajlar, bununla beraber mesajı yollamış olan hücrenin terminal butonları ile mesajı alabilen hücrenin dendirit membranı veya soma (hücre gövdesi) kısmı arasında yer alan birleşme yerleri bulunan sinapslar aracılığı ile iletilmektedir ya da transfer edilmektedir.

Haberin Devamı

 Sinir Hücresi Bölünür mü ya da Neden Bölünmez?

 Sinir hücrelerinin bölünme kabiliyetlerinin doğumdan itibaren yitirmeye başladıkları düşünülmektedir. İnsanlarda bulunan sinir hücrelerinin yenilenme durumunun tam olarak durmuş olduğunu söylemek mümkün olmasa da mevcut sinir hücrelerinin kendini yenileyebilme yeteneği oldukça sınırlıdır. Vücuttaki her bir hücre belirli bir hedefi gerçekleştirmek amacı ile özelleşmiştir. Bunun dışında başlangıçta herhangi bir hedefleri bulunmamaktadır.

 Hücresel farklılaşma ismi verilen bir durumun sonunda belirli hücre tipine, örnek olarak verilirse sinir ya da kas hücresine dönüşmektedirler. Sinir hücreleri özelleşmiş hücreler olmaktadır ve her birinin sinir sistemi içerisinde belli bir mekanı ve karmaşık görevleri bulunmaktadır. Hücresel farklılaşma süreci içerisinde özelleşirken, nöronların bölünebilme özelliklerini yitirdikleri, tüm yapılarını ve enerjilerini bahsedilen yeni ve karmaşık işlevlerini gerçekleştirmek üzere kullanmakta oldukları düşünülmektedir.

 Yeni araştırmalar kapsamında özelleşmiş herhangi bir işlevi bulunmayan kök hücrelerin sinir hücrelerinin yenilenememesinin neden olduğu problemlere çözüm olabileceğini göstermektedir. Bu amaç ile araştırmacılar kök hücrelerin sinir hücrelerine dönüşebilmesi için farklılaşmasını sağlamaya çalışmaktadır. Kimi araştırmacılar ise sinir hücrelerinin kendilerini yenileme kabiliyetlerinin oldukça sınırlı olmasının sebebinin, biyolojik nitelikteki bazı bileşiklerin sinir hücrelerinin elektriksel uyarıları ileten kısmı olan aksonların gelişmesini önlemesi olduğunu düşünmektedir.

Haberin Devamı

 Sinir Hücresinin Yapısı Nasıldır?

 Çift katmanlı bir lipit molekülünden meydana gelen ve içerisinde özel işlevlere sahip farklı protein molekülleri yer alan membran nöronun sınırını oluşturmaktadır. Membranda yer alan proteinler bilginin iletilebilmesi bakımından önemli olmaktadır. Hücre, içerisinde özelleşmiş olan küçük yapıları barındırmakta olan jölemsi bir madde ile dolu olmaktadır. Bu maddeye ise sitoplazma adı verilmektedir. Sitoplazmanın içerisindeki özelleşmiş olan küçük yapılardan kabul edilen mitokondri, glikoz şeklindeki besinleri parçalamaktadır ve böylelikle hücrenin görevlerini gerçekleştirmesi amacı için gerekli enerji sağlanmış olmaktadır.

Haberin Devamı

 Sinir Hücresinin Özellikleri Nelerdir?

 Sinir hücreleri, sinir sisteminin temel fonksiyonel birimini ifade etmektedir. Bazı şekil değişiklerinin ve büyüklüklerinin mevcut olduğu görülmektedir. Sinirsel uyarıları ise kimyasal ve elektiriksel yol ile iletmektedir. Hücrenin gövde bölümü olağandan çok daha büyüktür. Çekirdeği ise bu kısımda yer almaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sinir Hücresi