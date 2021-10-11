Sinir Hücresi Nedir, Bölünür Mü Ya Da Neden Bölünmez? Sinir Hücresi Yapısı Ve Özellikleri

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Sinir hücresinin bir başka ismi nörondur. Sinir hücreleri esasen sinir sisteminin ana fonksiyonel birimini ifade etmektedir. Çeşitli şekil ve büyüklüklerde olabilmektedir. Sinirsel uyarıları ise elektriksel ve kimyasal yol ile iletmektedir.

Sinir Hücresi Nedir?

Sinir hücresi ya da bir başka ifade ile nöron sinir sisteminin ana fonksiyonel birimidir. Başlıca görevi bilgi transferini gerçekleştirebilmektir. İnsan sinir sistemi içerisinde yaklaşık 100 milyar nöronun olduğu tahmin edilmektedir. Normal olan bir sinir hücresi 50.000 ile 250.000 kadar bir başka nöron ile bağlantılı olmaktadır.

Yapmış oldukları özelleşmiş işlere bağlı bir şekilde farklı biçimlerde ve çeşitlerde olabilmektedirler. Nöronların büyük bir çoğunluğu dört ayı yapıya sahip olmaktadır. Bu yapılar; soma, akson, dendritler ve terminal butonlardır. Soma kısmında çekirdek (nucleus) ve mevcut hücrenin yaşamsal fonksiyonlarını sağlayan bir mekanizma bulunmaktadır. Dendiritler ise adlarını Yunanca bir kelime olan Dendron'dan almışlardır. Bu biçimde adlandırılmasının nedeni şekillerinin ağaca benzemesindendir.

Dendiritler nöral nitelikteki iletişimin önemli alıcılarını oluşturmaktadır. Bir nörondan bir başkasına geçen mesajlar, bununla beraber mesajı yollamış olan hücrenin terminal butonları ile mesajı alabilen hücrenin dendirit membranı veya soma (hücre gövdesi) kısmı arasında yer alan birleşme yerleri bulunan sinapslar aracılığı ile iletilmektedir ya da transfer edilmektedir.

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Sinir Hücresi Bölünür mü ya da Neden Bölünmez?

Sinir hücrelerinin bölünme kabiliyetlerinin doğumdan itibaren yitirmeye başladıkları düşünülmektedir. İnsanlarda bulunan sinir hücrelerinin yenilenme durumunun tam olarak durmuş olduğunu söylemek mümkün olmasa da mevcut sinir hücrelerinin kendini yenileyebilme yeteneği oldukça sınırlıdır. Vücuttaki her bir hücre belirli bir hedefi gerçekleştirmek amacı ile özelleşmiştir. Bunun dışında başlangıçta herhangi bir hedefleri bulunmamaktadır.

Hücresel farklılaşma ismi verilen bir durumun sonunda belirli hücre tipine, örnek olarak verilirse sinir ya da kas hücresine dönüşmektedirler. Sinir hücreleri özelleşmiş hücreler olmaktadır ve her birinin sinir sistemi içerisinde belli bir mekanı ve karmaşık görevleri bulunmaktadır. Hücresel farklılaşma süreci içerisinde özelleşirken, nöronların bölünebilme özelliklerini yitirdikleri, tüm yapılarını ve enerjilerini bahsedilen yeni ve karmaşık işlevlerini gerçekleştirmek üzere kullanmakta oldukları düşünülmektedir.

Yeni araştırmalar kapsamında özelleşmiş herhangi bir işlevi bulunmayan kök hücrelerin sinir hücrelerinin yenilenememesinin neden olduğu problemlere çözüm olabileceğini göstermektedir. Bu amaç ile araştırmacılar kök hücrelerin sinir hücrelerine dönüşebilmesi için farklılaşmasını sağlamaya çalışmaktadır. Kimi araştırmacılar ise sinir hücrelerinin kendilerini yenileme kabiliyetlerinin oldukça sınırlı olmasının sebebinin, biyolojik nitelikteki bazı bileşiklerin sinir hücrelerinin elektriksel uyarıları ileten kısmı olan aksonların gelişmesini önlemesi olduğunu düşünmektedir.

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Sinir Hücresinin Yapısı Nasıldır?

Çift katmanlı bir lipit molekülünden meydana gelen ve içerisinde özel işlevlere sahip farklı protein molekülleri yer alan membran nöronun sınırını oluşturmaktadır. Membranda yer alan proteinler bilginin iletilebilmesi bakımından önemli olmaktadır. Hücre, içerisinde özelleşmiş olan küçük yapıları barındırmakta olan jölemsi bir madde ile dolu olmaktadır. Bu maddeye ise sitoplazma adı verilmektedir. Sitoplazmanın içerisindeki özelleşmiş olan küçük yapılardan kabul edilen mitokondri, glikoz şeklindeki besinleri parçalamaktadır ve böylelikle hücrenin görevlerini gerçekleştirmesi amacı için gerekli enerji sağlanmış olmaktadır.

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Sinir Hücresinin Özellikleri Nelerdir?

Sinir hücreleri, sinir sisteminin temel fonksiyonel birimini ifade etmektedir. Bazı şekil değişiklerinin ve büyüklüklerinin mevcut olduğu görülmektedir. Sinirsel uyarıları ise kimyasal ve elektiriksel yol ile iletmektedir. Hücrenin gövde bölümü olağandan çok daha büyüktür. Çekirdeği ise bu kısımda yer almaktadır.