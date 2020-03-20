Sınıflar stüdyo stüdyolar sınıf oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 23 Mart Pazartesi günü uygulanmaya başlanacak uzaktan eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan dersleri ekranlarından öğrencilere ulaştıracak TRT, hazırlıklarını tamamladı. Uygulama için sınıflar stüdyoya, stüdyolar sınıfa dönüştürüldü. TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, tüm dünyayı ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili devletin önemli tedbirler aldığını söyledi. Bu tedbirlerden birinin, okulların tatil edilmesi ve ardından başlanacak uzaktan eğitim programı olduğunu hatırlatan Eren, "MEB, bugüne kadar hazırladığı videolar ve TRT ile yeni hazırlayacakları videolara ilişkin bir kanal açma talebinde bulundu. Özverili bir çalışmayla rekor sayılacak bir sürede üçü SD, üçü de HD olmak üzere altı kanalı yayına hazır hale getirdik. İstanbul'da bir okulun beş sınıfını stüdyo dönüştürdük, Ankara Oran kampüsündeki üç stüdyoyu da sınıfa çevirdik" dedi.

Eren, iki de yedek stüdyo hazırladıklarını, tüm bu stüdyolarda öğretmenlerin dersleri anlatmaya başladığını belirtti. Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle ekranlarda buluşacaklarını söyleyen Eren, şöyle devam etti:

"Tüm editöryal içerik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlandı. Bakanlık, Eğitişim Bilişim Ağı üzerinden dijital yayınlar yapıyordu öğrencilere. Bu konuda çok ciddi hazırlıklar yapıyordu. Bu hazırlıkları böyle günler için yapıyor olmasak da şans, fırsatlara hazırlıklı yakalanmaktır. Hem biz hem de bakanlığımız bu konuda şanslıydık. Çünkü hazırlıklarımız vardı. Teknik kapasitemiz bu işi hızlı bir şekilde yapabilecek yetkinliğe sahip. Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuyla ilgili içerik üretip bize verdi. Biz de stüdyolarımızda öğretmenlerimizle içerikleri çekip ekranlara vereceğiz. Bir hafta 10 gün gibi bir sürede hazırlamaya çalıştığımız bu televizyon kanalları inşallah öğrencilerimiz için çok faydalı olur. Uzaktan eğitim dersleri için hazırlanan ortak kanal projesinde yaklaşık 100 kişilik bir grup çalıştı. Bu zor günlerde ekip evinde ailesini, çocuklarını bırakarak büyük bir gayret örneği gösteriyor. Uzaktan eğitim sürecinin uzaması durumunda da çalışma arkadaşlarım aynı fedakarlığı gösterecek. Kamu yayıncılığının temel vazifesi böyle zor günlerde ortaya çıkıyor. Türkiye olarak çok başarılı tedbirlerin alındığı bu zor günlerde kamu yayıncısı olarak üzerimize düşeni yapmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz. İzleyicilerimiz, öğrencilerimiz kendilerini izole ediyor ve sokağa çıkmamaya çalışıyor. Bu gayrette olan izleyicilerimiz ve çocuklarımızın ekranlarını şenlendirmeye, onları hem eğitmeye hem de eğlendirmeye çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de desteğini bizden esirgemeyen İletişim Başkanımız Fahrettin Altun’a da teşekkür ediyorum.

TRT KREŞİ STÜDYO OLDU

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanında anaokulu çağında bulunan çocuklar için de hazırlıklar yaptık. Okul0öncesi çağında bulunan çocuklar için kreşimizin bir bölümünü stüdyoya çevirdik. Çocuklarımız için etkinlikler hazırladık. Bunları da TRT Çocuk kanalında ekrana getireceğiz. TRT Çocuk Anaokulu uygulamaları şu anda sanal uygulama marketlerinde yerini aldı, ebeveynler çocuklarıyla yapacakları etkinlik ve faaliyetlere oradan bakabilecek.

TRT İZLE UYGULAMASI

Daha önce TRT TV adıyla kullanılan internet uygulamasının ismini TRT İzle olarak değiştirdik ve uygulamayı geliştirdik. İzleyiciler buradan hem Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak açtıkları kanalları hem de TRT2'deki programları ve diğer tüm programları izleyebilecek. TRT İzle uygulamamız sayesinde televizyonla eş zamanlı bir şekilde tüm kanallarımızı, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak açtığımız eğitim kanallarımız da dahil, izleyebilecekler. Çocuklar televizyona bakmaktan sıkılabilir. Bu uygulamayla bilgisayar, tablet ve telefonla hem programlara erişebilir hem de canlı yayını seyredebilirler. Ayrıca TRT İzle uygulamasında uzaktan eğitim televizyonlarına nasıl erişebileceğimizin bilgisi ve frekans bilgileri de yer alacak. Koronavirüs nedeniyle bir taraftan sahadaki personel sayısını azaltırken bir taraftan da tüm izleyicilere yayınları aksatmadan iyi bir kalitede vermek zorundayız. Bu süreçte emek veren, gayret gösteren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.”