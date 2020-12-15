Sınıf Risk Haritası nedir ve ne işe yarar? Sınıf Risk Haritası nasıl doldurulur

Sınıf haritası oluşturulurken bazı dikkat edilecek bazı hususlar bulunuyor. Bu başlıklara dikkat ederek sınıf öğretmenleri haritalar hazırlar. Öğrenciler bu haritalar ile sınıfını daha iyi tanımış olur.

Sınıf Risk Haritası Nedir ve Ne İşe Yarar?

Sınıflarda öğrencilerin risk gruplarında yer alma durumlarını belirlemek için kullanılan sınıf risk haritaları sınıf öğretmenleri tarafından doldurulur. Ayrıca yapılan çalışmanın bir örneği rehberlik servisine de gönderilir.

Risk haritasında yer alan risk alanları objektif değerlendirmeler ile belirlenir. Bireyi tanıma, görüşme, gözlem teknikleri sonucunda elde edilen bilgiler ile de risk grubunda olan öğrenciler rehberlik servisine bildirir. Bu şekilde özgüven eksikliği olan, okula karşı olumsuz tutum sergileyen, antisosyal davranış gösteren, sınıfta dışlanan çocuklara destek sağlanır.

Sınıf Risk Haritası Nasıl Doldurulur?

Hazırlanan sınıf risk haritası sınıf öğretmenlerinin gözlemleri ile doldurulur. Risk haritasını doldurma aşamasından önce sınıf öğretmeninin sınıfını tanımaya yönelik çalışmalar yapması önemlidir. Bunun için veli bilgi formları, velilerden alınan bilgiler, veli gözlemleri, öğrenci seviyesine uygun olarak hazırlanan öğrenci tanıma teknikleri kullanılabilir.

Özellikle öğrenci tanıma formunun doldurulması risk haritasının doldurulmasında kolaylık sağlar. Ortaokul ve lise dönemindeki çocuklar yaşam penceremi uygulamaları değerlendirmelere alınabilir. İlkokul ve anaokulu seviyelerinde bu penceremler olmadığı için öğretmenlerin sınıf içi gözlemleri ve öğrenci düzeylerine ilişkin bireyi tanıma tekniklerinden faydalanılır. Sınıf öğretmeni değerlendirme yaparken öğrencinin dersine giren diğer öğretmenlerinde de gözlemlerine yer vermesi daha sağlıklı sonuçlar almasını sağlar.

Genel olarak okul risk haritası ile sınıf haritası aynı anlamdadır. Sınıflardan gelen haritaların birleşmesi ile okul risk haritası elde edilir. Okul risk haritaları sayısal değer olarak ifade edilir.

Sınıf Risk Haritalarında Hangi Sorular Olabilir?

Bu haritalarda anne ve babanın eğitim durumlarını, kardeş sayısını, anne babanın bir arada ya da ayrı yaşam koşullarını, sağ ya da vefat durumlarını içerebilir. Çocuğun evde kimlerle yaşadığı, ailesinde hastalığı olanlar olup olmadığı, ailesinin çalışma koşulları, çocukla ilgili hastalık, özel yetenek ya da ruhsal hatalık durumlarında sorgulanır. Maddi sıkıntılarının olup olmadığı, sürekli devamsızlık yapıp yapmaması, akademik başarının düşük ya da çok yüksek olup olmadığı da bu sınıf risk haritaları oluşturulurken kullanılabilecek detaylar arasında yer alır.

Öğretmenler sınıflarındaki öğrencileri sınıf risk haritasında yer alan kriterlere göre bilgi alma ve gözlem yolu ile değerlendirir. Bu değerlendirmelerde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta sınıf risk haritasında belirtilen risk unsurlarına uymayan öğrencilerin ismi hiç yazılmaz. Listede belirtilmeyen risk unsurunu taşıyan bir öğrenci var ise diğer seçeneği işaretlenir ve bu şekilde risk belirlenmiş olur.

Okul risk haritası doldurulurken yine aynı form üzerinde bu defa öğrenci isimleri yerine sınıf isimleri kullanılır. Risk gruplarını işaretlemek yerine sayısal değerlerle sınıfların risk gruplarındaki öğrencileri belirlenir. Bu ölçme araçlarını kullanarak okulda risk altında bulunan öğrenciler belirlenir. Bu yapılan analizler rehberlik servisinin farklı çalışmalarına temel oluşturur. Rehberlik servisi risk gruplarına ayrılan öğrenciler için farklı çalışmalar yapar ve öğrencilerin yaşadığı sorunlara destek olmaya çalışır. Eğitim hayatı boyunca birey aldığı bu destekler ile kendini geliştirmesi beklenir.