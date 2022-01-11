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Sınıf rehber öğretmeni olarak çalışan kişilere çeşitli görevler verilmiştir. Verilen bu görevlerin yapılması çok önemlidir. Çünkü sınıf rehber öğretmenleri bu konuda sorumlu sayılmaktadır. Yani sınıf rehber öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarını bilmesi gerekmektedir.

Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

Sınıf rehber öğretmenleri öncelikle bulunduğu sınıfın birçok işini yapmak için görevlidirler. Bu görev ve sorumluluklar sayesinde daha düzenli bir sınıf ortaya çıkmaktadır. Çünkü sınıf rehber öğretmeni sınıfta yer alan her öğrenciyi tanır. Ayrıca öğrencilerin kişisel sorunları ve bunlara benzer konularda sınıf rehber öğretmeni önemli bir görev üstlenmiştir. Bundan dolayı öğrenciler hakkında çeşitli yararlı dosyalar hazırlanmaktadır.

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Sınıfın Yıllık Çalışmalarını Planlar

Sınıf rehber öğretmeni öncelikle sınıfın yıllık çalışma planlarını hazırlar. Bu çalışma planları öğrencilerin daha verimli bir sene geçirmelerini yardımcı olacaktır. Bundan dolayı yıllık çalışma planı uygun bir şekilde hazırlanır. Hazırlanan yıllık planın rehberlik ve psikolojik danışma servisine verilmek üzere bir kopyası çıkarılır. Bu örnek çalışma programı sınıf rehber öğretmeni tarafından ilgili servise iletilir.

Eğitsel ve Mesleki Rehberlik İçin Görev Yapar

Sınıf rehber öğretmeni belirlenen saatlerde sınıfa girer. Daha sonra ise sınıfta rehberlik çalışmaları yapar. Bu rehberlik çalışmaları eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmaları olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ile organize bir çalışma yürütülür.

Öğrenci Gelişim Dosyalarını Tutar

Sınıf rehber öğretmeni görev aldığı sınıfta öğrenci gelişim dosyalarını hazırlamaktadır. Bu gelişim dosyaları hazırlanırken psikolojik danışma hizmetleri servisiyle birlikte hareket edilmektedir. Öğrenci gelişim dosyaları hazırlanırken dikkatli ve duyarlı olmak gerekmektedir. Böylelikle öğrenci gelişim dosyaları daha iyi bir şekilde hazırlanabilir.

Sınıfa Yeni Gelen Öğrencilerin Gelişim Dosyalarını İnceler ve Sonuçları Değerlendirir

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Sınıf rehber öğretmeni sınıfa yeni gelen öğrenciler ile ilgilenmek zorundadır. Bunun için rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile işbirliği yapılmaktadır. Bu sayede yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyaları rahatlıkla incelenebilir.

Öğrencilerin Özel ve Kişisel Bilgilerini Korur

Yapılan çalışmalarda öğrenci hakkında özel ve kişisel bilgiler ortaya çıktığı zaman bunları sınıf rehber öğretmeninin koruması gerekmektedir. Bu sayede öğrencilerin güveni kırılmamış olur. Çünkü öğrencilerin kişisel ve özel bilgileri sınıf rehber öğretmeni sayesinde dışarı çıkmamış olur.

Ders Yılı Sonunda Sınıf İle İlgili Rapor Hazırlar

Ders yılı sonunda bir rapor hazırlanması gerekmektedir. Bu raporu sınıf rehber öğretmeni hazırlar. Rapor içerisinde sınıfla alakalı yapılan çalışmalar, ihtiyaç ve çeşitli öneriler bulunmaktadır. Hazırlanan bu rapor yılı sonunun ilk haftası psikolojik danışma hizmetleri servisine ulaştırılır.

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Öğrencilerin Eğitsel Kollara Yöneltilmesi İçin Çalışmalar Yapar

Öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre eğitsel kollar seçmektedirler. Bunun için sınıf rehber öğretmeni detaylı bir çalışma yapar. Bu çalışma psikolojik danışmanla birlikte yapılmaktadır. Öğrencilerin eğitsel kol seçimleri çok önemlidir. Öğrencilerin mutlaka yeteneklerine göre bir kola yönelmesi gerekmektedir.

Okul Müdürünün Vereceği Görevleri Yerine Getirir

Okul müdürü gerektiği durumlarda ve ihtiyaç halinde hizmetle ilgili çeşitli görevler verebilir. Verilen bu görevleri sınıf rehber öğretmeni başarılı bir şekilde yerine getirir. Bu konuda okul müdürü ve sınıf rehber öğretmeni iletişim halinde olmaktadır.