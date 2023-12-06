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Sınıf annesi uygulaması yasaklandı

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#MEB#Zarife Seçer#Sınıf Annesi Uygulamasını Yasakladı
Sınıf annesi uygulaması yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2023 10:15

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerle veliler arasındaki iletişimi artırmayı amaçlayan ancak zaman zaman tartışmalara neden olan 'sınıf annesi' uygulamasını yasakladı.

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Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerle veliler arasındaki iletişimi artırmayı hedefleyen ancak zaman zaman tartışmalara neden olan 'sınıf annesi' uygulamasını yasakladı. MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından valiliklere gönderilen yazıda, sınıf annelerinin çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği, derslere müdahil olduğu ve öğrencilerin görüntülerini kaydettiği şikayetleri üzerine bu uygulamaya son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Yazıda, öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin pedagojik ilkelere aykırı olduğu ve eğitimin niteliğini bozabileceği vurgulanarak, valiliklere bu tür uygulamalara izin verilmemesi ve gerekli tedbirlerin alınması talimatı verildi.

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#MEB#Zarife Seçer#Sınıf Annesi Uygulamasını Yasakladı

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