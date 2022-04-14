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Sing 2. Ve 3. Hali Nedir? Sing Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Sing 2. Ve 3. Hali Nedir Sing Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Sing kelimesi insanlar için kullanıldığında söylemek ve telaffuz etmek, kuşlar için kullanıldığında ise ötmek anlamına gelir. Örneğin: ''The nightingales are singing.''

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 (Bülbüller ötüyor.) Sing sözcüğünün diğer anlamı ise çok konuşmak ve kaşı tarafa söz hakkı tanımamaktır. Bu kelimenin yer aldığı bazı tamlamalar şunlardır:

 1- ''Sing a poetry'' - ''Şiir okumak'' - 2- Sing Along - ''Düet yapmak''

 3- Sing a lullaby - Ninni söylemek. Sing fiilinin 2. ve 3. hali nedir, nasıl yazılır detayları ile derledik. 

 ''Tell'', ''Spell'', ''Spit Out'' ve ''Speak'' kelimeleri sing ile eş anlamlıdır. 

 Sing 2. ve 3. Hali Nedir? 

2. Hali - I sang - Ben söyledim.

3. Hali - I sung - Ben söylemiştim. 

 Sing Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 İkinci Hali ile Örnek Cümleler 

 1- Last night, I sang poetry for the first time on stage.

 Dün akşam sahnede ilk kez şiir okudum. 

 2- The students sang together in the lesson.

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 Derste öğrenciler hep birlikte şarkı söyledi.

 

 3- I sang the song I just memorized for the first time today.

 Yeni öğrendiğim şarkıyı ilk kez bugün söyledim.

 

 Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

 

 1- We sung loudly in the streets.

 Sokaklarda bağıra çağıra şarkı söylemiştik.

 

 2- The two famous singers sung a duet together.

 İki ünlü şarkıcı birlikte düet yapmışlardı.

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