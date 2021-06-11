Sinerji ne demek? TDK'ya göre sinerji kelimesinin anlamı nedir? Sinerji sözlük anlamı

Bu kelimeyle eş ve yakın anlamlı olan birçok sözcük günlük hayatta sıklıkla kullanılmaktadır: Bunlardan en yaygın olanları şu şekilde sıralanabilir: 1- Kuvvet 2- Güç 3- Birlik 4- Görevdeşlik 5- İş Bölümü

TDK'ya Göre Sinerji Kelimesinin Anlamı Nedir?

Sinerji, farklı özelliklere sahip iki maddenin birleşmesi demektir. Sinerjiyle oluşan karışımların diğer karışımlardan en büyük farkı, maddelerin potansiyel güçlerinden daha büyük bir kuvvete ulaşmasıdır.

Bu kelime yalnızca madde ve karışımlar için değil insanlar ve ekipler için de kullanılır.

Örneğin A kişisinin en önemli özelliği çalışkanlıktır. B kişisinin ise en büyük yeteneği analiz becerisidir. A kişisindeki çalışkanlık ile B kişisindeki analiz yeteneği birleştiğinde ortaya her iki bireyin ayrı ayrı oluşturacağı etkiden daha büyük bir etki çıkar. Bu etkiye sinerji adı verilir.

TDK'ya göre sinerji kelimesinin sözlük anlamı iş bölümü ve ekip çalışmasıdır.

Örnek Cümleler

1- Şirkette yakaladığımız sinerji çok kısa bir sürede meyvelerini vermeye başladı.

2- Eğer istediğimiz sinerjiyi yakalarsak gerçekleştiremeyeceğimiz başarı yok!