Sinekli Bakkal kitabını kim yazmıştır? Sinekli Bakkal kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Sinekli Bakkal, İlk olarak The Clown and His Daughter adı ile 1935 yılında Londra'da yayımlanmış olmaktadır. Daha sonrasında ise 1936 yılında bir kitap şeklinde basılmıştır. 2006 itibarı ile 37. basımı yapılmıştır.

Sinekli Bakkal Kitabı Konusu

II. Abdülhamit döneminde Aksaray’da Sinekli Bakkal Mahalle’nde imamın küçük kızı olan Emine, aynı mahalleden yaşayan orta oyuncu olan Tevfik ile babasının istememesine rağmen evlenir. Evlendiği Tevfik, zenne olduğu için Kız Tevfik adı ile anılmaktadır. Bir süre geçince bu nedenle ayrılırlar ve sonrasında Rabia isminde çocukları dünyaya gelir.

Orta oyuncu Tevfik ünlü olan bir sanatçıyken İstanbul’dan sürgüne gönderilmektedir. Bu sırada da Rabia sesiyle herkesi büyülemekte olup Kur'an ve de mevlid okumakta onun üstüne kimse yoktur. Ardından Tevfik geri döner ve kızını yanına alır. Fakat Genç Türkler isimli bir gruba yardım ettiği sebebi ile Şam’a sürülür. Rabia ise burada Müslüman piyano öğretmeni ile evlenir. Tevfik sürgünden döner ve Sinekli Bakkal Mahallesi’nde mutlu günlere dönülür. Fakat annesi hastalıktan dolayı vefat eder.

Sinekli Bakkal Kitabını Kim Yazmıştır?

Halide Edip Adıvar, bu Sinekli Bakkal romanını yazarıdır. Roman ilk olarak Soytarı ve Kızı adı ile İngilizce olarak yayımlanmıştır. 1935 yılında İngilizce yayımlanan roman tam bir yıl sonra da Türkçeye çevrilerek yayımlanır.

Sinekli Bakkal Kitabı Özeti

Sinekli Bakkal, kenar mahallelerinden birisidir. Bu sokakta oturan mahalle imamının kızı, Emine babasının istemesine rağmen Tevfik adlı halk sanatçısıyla evlenir. Emine ve Tevfik birlikte, mahalledeki İstanbul bakkaliyesini işletmektedir ve bir süre sonra ayrılırlar. Fakat Rabia isimli kızları dünyaya gelir. Dedesi imam ise Rabia'yı büyüyünce hafız yapar. Mahallede konaka vardır, Selim Paşa Konağı'dır. Selim Paşa'nın hanımı yaşlandıkça ölüm korkuları olan bir kadındır. Selim Paşa da Padişahın dostlarından ve de Zaptiye Nazırı'dır.

Rabia mevlid okumaktaki şöhreti sayesinde Selim Paşa konağına girer ve Peregrini adlı kişiyi orada tanır. Sonrasında Vehbi dededen bazı musiki dersi alır. Sonrasında Tevfik sürgünden döner ve Rabia annesiyle babasının arasında bir tercih yapmak durumunda kalır ve Babası Tevfik'i seçer. Sonrasında babası sürgüne yollanır. Tevfik sürgüne gittiğinden sonra bir daha Rabia Selim paşa konağına hiç ayak basmaz. Sonrasında Rabia evlenir ve sürgünler yerlerine döner. Geri dönenler içinde Tevfik de vardır. Tevfik'in mahalleye dönüşü sonrasında torunu olur ve Sinekli Bakkal Mahallesi’nde en eski mutlu günlere dönülür.

Sinekli Bakkal Kitabı Karakterleri

Rabia: Emine ile Tevfik’in kızıdır. İnatçı ve de yardımsever bir karaktere sahiptir. Doğu ile Batı kültürlerini tamamen kendi içinde harmanlayabilen en ideal Türk kadınını temsil etmektedir.

Tevfik: Rabia’nın babasıdır. Ortaoyunu ve Karagöz gibi oyunlarda ustalaşmış birisidir. Romanda yanlış batılılaşma örneği temsil etmektedir.

Emine: Rabia’nın annesidir. Koyu dinci ve de parayı seven biridir. Kindar yapısı nedeni ile gün geçtikçe de ölüme yaklaşır.

İmam İlhami: Mahallenin cimri ve çıkarcı olan imamıdır. Para için hemen hemen her şeyi yapabilir. Yeniliği, eğlenceyi hiç sevmez ve de sevenleri cehennemlik sayar.

Peregrini: Çok yetenekli bir müzik hocasıdır. Dünyada pek çok şeyi tattıktan sonrasında 24 yaşında papaz olur. Müslüman olur ve sonrasında yeni hayatına alışmakta çok zorluk çeker.