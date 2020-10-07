Sineklerin Tanrısı kitabını kim yazmıştır? Sineklerin Tanrısı kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Bu Sineklerin Tanrısı romanın İngilizce versiyonu 1970 yıllında Türkiye'de yabancı bir dille eğitim yapmakta olan devlet okullarında İngilizce derslerinde okutulmuştur.

Sineklerin Tanrısı Kitabını Kim Yazmıştır?

Sineklerin Tanrısı kitabını Nobel Edebiyat Ödüllü olan İngiliz romancı ve de şair William Golding tarafından 1954 yılında yazılmış olan alegorik bir romandır.

Sineklerin Tanrısı Kitabı Özeti Nedir?

Sineklerin Tanrısı kitabında, bir avuç çocuk atom savaşı zamanında çok ıssız adaya düşer ve bu çocuklar ıssız adada beraber yaşamak zorunda kalırlar. Aslında Ralph bu ıssız adada hayatlarına devam edecekleri için aralarındaki en mutlu olan kişi olmaktadır. Domuzcuk ise bu durumdan biraz korkmaktadır. Böylece ıssız adada yaşam başlamış olurlar ve bir tane düdük sayesinde orada bulunup sağ kalan diğer tüm çocukları da bir araya toplarlar. Ada şartları gereğince çocuklar bir iş bölümü yapar.

Jack adlı çocuk pek memnun olmasa bile lider olarak Ralph adlı çocuk seçilmektedir. Çünkü Jack adlı çocuk liderliği aslında kendisinin hak ettiğini düşünmektedir. Adadan kurtulmak için tek şanslarının ateş olduğunu düşünen çocuklar ateşin sürekli yanması gerektiğini düşünür. Bu sorumluluk Jack ve de ekibine kalır. Adanın tepesine ateş yakılır. Burada Ralph ile Domuzcuk düzeni sağlar. Jack ve de ekibi av yaparken gemi geçer ama ateş söndüğü için o gemi çocukları görmez.

Ralph burada ateşin sönük olması nedeninden dolayı Jack’i suçlar. Böylece bu ıssız ada da bir takım fikir ayrılıkları ile çatışmalar çıkmaya başlar. Jack bu çocuklardan oluşan topluluktan ayrılıp kendine ait olan birliğini ve topluluğunu kurar. Jack ile ekibi Ralph adlı çocuğu destekleyen Simon’u öldürür ve sonrasında Domuzcuk adlı çocukta ölür. Bunun sonrasında bir de Ralph’i öldürmek isterler ve bu neden ile ıssız adayı büyük bir ateşe verirler. Ardından bu ateşi görmekte olan askeri bir gemi hemen adaya gelir ve böylece bu ıssız ada da yaşayan tüm çocuklar askeri gemideki insanlar sayesinde kurtulmuş olur.

Sineklerin Tanrısı Kitabının Konusu Nedir?

Sineklerin Tanrısı kitabı sorgulamayı ve de düşündürmeyi sağlayan basit bir konuya sahip gibi görünüp aslında içinde pek çok konu barındıran çok değerli bir eserdir. Konusu, atom savaşı sırasında çok ıssız bir adaya düşmüş olan bir avuç çocuk ve de bu çocukların vahşi, insancıl duygularının ıssız adada tamamen ortaya çıkmasıdır.

İnsanlar, yetişkin ya da çocukta olsa aslında liderlik duygusundan hiç kuşkusuz ki hiç bir zaman kolayca vazgeçmez ve de lider olma güdüsü genel olarak işlerin gidişatı ile olayların akışını değiştirir. Bu romanda medeniyet sayesinde insanların bastırılmış olan vahşilik duygusunun üstü örtülmüştür ancak en küçük bir medeniyetin olmadığı ortamlarda insan kendi vahşiliğini rahatça ortaya çıkarmaya başlar.

Sineklerin Tanrısı Kitabının Karakterleri Nedir?

Sineklerin Tanrısı kitabının karakterleri aşağıdaki gibi yer almaktadır. Bunlar,

Ralph: Adadaki göstermiş olduğu soğukkanlılık sayesinde bu adada lider seçilir.

Simon: Altıncı hisleri çok güçlü olan bir gençtir ve sezgileri çok kuvvetlidir.

Domuzcuk: Mantık süzgecinin etrafında yaşamakta olan ama korkuları sonucunda hayatı ölüm ile biten bir karakterdir.

Jack: Lider ve savaşçı ruhlu olup olayların yönünü tamamen değiştirmek isteyen bir karakterdir.