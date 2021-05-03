Sincap Ne Yer? Yavru Sincaplar Nasıl Beslenir Ve Sincapların En Çok Sevdiği Besinler Neler

Sincap, fındık türlerini çok seven hayvanlardan biridir.

Sincap Ne Yer?

Sincaplar, kemirgen hayvanlardan biridir. Doğada bulunan ve herkesin ilgisini çeken hayvanlar arasındadır. Memeli hayvan çeşitlerindendir. Sincabın diğer adı çekelez olarak biliniyor. Tüm dünyada bulunan hayvan türlerinden bir tanesidir. Sincapların birçok özelliği bulunuyor. Sincaplar hakkında araştırma yapan kişiler, bu hayvanların hangi özelliklere sahip olduğunu araştırarak farklı bilgiler edinmek istiyor. Sincabın ön plana çıkan birçok özellikleri vardır. Bu özellikler şu şekildedir;

* Sincabın arka bacakları çok güçlüdür

* Kuyrukları uzundur ve sık tüylü bir yapıdadır

* Sincaplar ağaçları çok sever ve genellikle ağaçlarda dururlar

* Yerde yaşayan sincaplar oyuklarda yaşar

* Dişi sincaplar bir yıl içerisinde 1 ile 20 yavru arasında doğurabilir

* Sincapların hamilelik süresi 20 ile 45 gün arasındadır

Sincaplar hakkında farklı özellikler söyleniyor. Fakat kesinleşmiş olan ve tüm sincaplarda bulunan özellikler bu şekildedir. Sincaplar insanlarla iyi anlaşan ve zarar vermeyen hayvan türleridir. Sincaplar genellikle insanlarda kaçmaz. Fakat bazı bölgelerde insanlardan korktuğu da görülmüştür.

Sincaplar Nasıl Beslenir ve Sincapların En Çok Sevdiği Besinler Neler?

Sincapların hangi yemekleri tükettiği ve sevdiği herkesin merak ettiği bir konudur. Sincaplar bazı besinler. Çok sever ve onları tüketmekten keyif alırlar. Sevdikleri besinlere ulaşmak için yapamayacakları şey yoktur. Sincapların en çok sevdiği besinler şöyle sıralanabilir;



* Fındık

* Ceviz

* Kayın

* Çamfıstığı

* Tohum

* Ağaç sürüngeni

* Küçük bitki

* Taze olan yapraklar

* Kuş yumurtaları

* Kuş yavruları

Sincaplar bu tür besinleri çok seven ve onlara ulaşmak için her şeyi yapabilen hayvanlardır. Bu besinler sincapların tüketirken keyif aldığı besinlerdir. Bunların yanında sevmediği ve tüketmediği besinlerde bulunuyor. Bu besinler şu şekildedir;

* Biber

* Çiğ soğan

* Sarımsak

* Sümbül ve çeşitleri gibi olan çiçek soğanları