Sınavsız ikinci üniversitede 5 bölüme yaş sınırı

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YÖK’ten, Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin rektörlüklerine gönderilen “sınavsız ikinci üniversite” başlıklı yazıda; “2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarımız bünyesindeki çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açık öğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunlarının ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilmelerine, diğer açık öğretim programlarında ise mevcut uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir” denildi.

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE NEDİR?

Bir üniversiteden mezun olmuş ya da halihazırda üniversite öğrencisi olanların herhangi bir sınava girmeden belirli okulların belirli programlarına kayıtsız şartsız başvuru yapıp öğrenim görebileceği açıköğretim sistemidir.