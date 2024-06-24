×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimSınavsız ikinci üniversitede 5 bölüme yaş sınırı

Sınavsız ikinci üniversitede 5 bölüme yaş sınırı

Güncelleme Tarihi:

#YÖK#2024-2025#Açıköğretim
Sınavsız ikinci üniversitede 5 bölüme yaş sınırı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 17:05

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, 2024-2025 akademik yılından itibaren yükseköğretim kurumları bünyesindeki ‘sınavsız ikinci üniversite’ kapsamındaki 5 program için yaş sınırı getirildi. Buna göre ‘çocuk gelişimi’, ‘felsefe’, ‘sosyoloji’, ‘tarih’ ve ‘Türk dili edebiyatı’ açık öğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunları ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilecek.

Haberin Devamı

YÖK’ten, Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin rektörlüklerine gönderilen “sınavsız ikinci üniversite” başlıklı yazıda; “2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarımız bünyesindeki çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açık öğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunlarının ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilmelerine, diğer açık öğretim programlarında ise mevcut uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir” denildi.

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE NEDİR?
Bir üniversiteden mezun olmuş ya da halihazırda üniversite öğrencisi olanların herhangi bir sınava girmeden belirli okulların belirli programlarına kayıtsız şartsız başvuru yapıp öğrenim görebileceği açıköğretim sistemidir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#YÖK#2024-2025#Açıköğretim

BAKMADAN GEÇME!