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HABERLEREğitim Haberleri

Sınavlara kar engeli

#Bütünleme#Kar#Ertelendi
Sınavlara kar engeli

Yurt çapında yaşanan olumsuz hava koşulları üniversiteleri de etkiledi. Bütünleme sınav döneminde olan birçok üniversite yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sınavlarını erteledi. İşte sınav takviminde değişiklik yapan üniversiteler...

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KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Sevgili Öğrencilerimiz,

Yoğun kar yağışı nedeniyle Üniversitemizin tüm birimlerinde bütünleme sınavları 31.01.2022 tarihine ertelenmiştir” dedi.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Sadettin Hülagü ise sınavların ertelendiğini şöyle duyurdu:

“Sevgili Öğrenci Kardeşlerim ;

Olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle, 24-26 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak olan bütünleme sınavları 31 Ocak ve 1-2 Şubat 2022 , Mazeret sınavları 7-8-9 Şubat 2022, Tek ders sınavı ise 14 Şubat 2022 tarihlerinde  yapılacaktır.”

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da sınavların ertelendiğini sosyal medya hesabından duyuran rektörler arasında yer aldı. Yıldız’ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

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“Sevgili öğrencilerimiz; mevcut ve devam edeceği ön görülen olumsuz hava şartları nedeniyle 24 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan bütünleme sınavları 31 Ocak Pazartesi gününe ertelenmiştir.”

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde önce sınavların ertelendiği duyuruldu. Ardından bütünleme sınavlarının çevrim içi yapılacağı duyuruldu. Ancak fakültenin sosyal medya hesabından en son yapılan açıklamada “Değerli Öğrencilerimiz,

2021-2022 güz yarıyılı telafi (bütünleme) sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiştir. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir” denildi.

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik sınavların ertelenmesiyle ilgili alınan kararı Twitter hesabından şöyle duyurdu:
“Üniversitemizde 24-31 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan bütünleme sınavları, yoğun kar yağışı nedeniyle 31 Ocak-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.”

 HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Hitit Üniversitesi bütünleme sınavlarıyla ilgili kararı internet sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada; “Üniversitemizde 24-29 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan Bütünleme Sınavlarının, ülkemiz genelindeki olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle (Tıp Fakültesi Kurul dersleri hariç) 31 Ocak - 05 Şubat 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak şekilde ertelenmesine karar verilmiştir” denildi. 

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 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Üniversitenin Twitter hesabından yapılan açıklamada; “24-25 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan “Bütünleme Sınavları” yoğun kar yağışı sebebiyle 29-30 Ocak tarihlerine ertelenmiştir” ifadeleriyle sınavların ertelendiği duyuruldu.

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