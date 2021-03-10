Sınavlara en kolay hazırlanma yolu

Demirören Medya sınavlara 100 gün kala öğrencilerin derdine derman olacak yeni bir dijital eğitim platformunu hayata geçirdi. 15 Şubat’ta yayın hayatına başlayan online platform ‘kolaykampus.com’, özellikle yoğun sınav takvimindeki öğrenciler için özel içeriğiyle fark yaratacak. Demirören Medya Genel Müdür Yardımcısı Nilay Özmen, “Hedefimiz öğrenciler hızlı ders tekrarları ve deneme sınavları ile sıfır hataya ulaştırmak ve sınava yüzde yüz hazırlamak” diyerek, eğitim platformunu şöyle anlattı:



‘ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ SINAV GRUBU ÖĞRENCİLERİ’

“Kolay Kampüs, 2020-2021 eğitim yılında özellikle sınav döneminde olan, yoğun bir şekilde sınava hazırlanan ve pandemi dolayısıyla pek çok imkandan mahrum kalmış olan 8 ve 12’nci sınıflara hazırlık için kurulan bir eğitim platformu. Sonraki dönemlerde farklı eğitim içerikleri de eklenerek büyüyecek. Biz 7’den 77’ye diyoruz ama aslında 7 yaştan daha alt grupların da eğitim içeriklerini bulabileceği bir yer olacak. Şu an için Kolay Kampüs’te önceliği son 100 gün kala sınavlara hazırlık için 8 ve 12’nci sınıflara verdik. Zamanla içeriklerimizle herkese hitap eden, aslında herkesin Kolay Kampüs’ü olmak yönünde bir hayalimiz var. Her çocuğun eğitim ihtiyacını karşılayabileceği, arka tarafta da yapay zekayla desteklenmiş bir eğitim platformu sunmak istiyoruz.

MOBİL UYGULAMASI AĞUSTOS’TA

Dijital dünyada birçok online içerik bulmak mümkün gibi görünse de doğru içeriğe ulaşmak pek mümkün değil. Pandemide artan ihtiyacı karşılamak üzere bir yatırım yapmış bulunuyoruz. Öncelikle 8 ve 12’nci sınıflarda web üzerinden ders çalışmak bir ihtiyaç. Bu öğrenciler deneme sınavlarına giriyorlar, ders içeriklerini izliyorlar, kendi sınav pratiklerini yapabilecekleri gibi süre tutarak sınava hazırlık yapıyorlar. Burada da daha çok bilgisayar üzerinde çalışma yaptıklarını görüyoruz. Ancak mobilde de yoğun bir tüketim talebi var. Evde uyumadan önce ya da yolda giderken akla takılan bir konu öğrenilmek istendiğinde genelde ya video ya da ses kayıtları üzerinden eğitime ulaşmak gerekiyor. Bu amaçla 2021 ağustos ayında bir mobil uygulamamız da hayata geçecek.

SINAV STRESİ İÇİN REHBERLİK HİZMETİ

Sınav stresini yönetmeye yönelik rehberlik videolarımız da var. Sadece çocuğa yönelik değil aile için de geçerli, onları da eğitecek videolar sunuyoruz. Rehberlik noktasında eksikleri tamamlamayı hedefleyen tavsiyelerimiz öğrenci ve veliler ile buluşuyor. Bizim odağımız 100 gün içerisinde çocuğu sıkmadan eksiği varsa onu gösterip sınav pratiğini yaptırıp sınava eksiksiz ve hızlı hazırlamak.

ÇOCUKLARI SIFIR HATAYLA SINAVA HAZIRLIYORUZ

Öğrenciler Kolay Kampüs’e geldikleri zaman sınavda karşılarına çıkacak ilgili tüm konuların olduğu bir platform görüyorlar. Burada çalışma klavuzu yardımı ile ders tekrarı yapabilirler ve sınavlarını programlayabilirler. Örneğin matematikte bir konuyla ilgili öncelikle ders anlatımını izleyebilir, arkasından konu ile ilgili gelen soru alternatifleri ile hazırlığını yapabilir. Soru setlerimiz kolay, orta ve zor kategoride sunuluyor. Öğrenci hangi seviyedeki soruları çözemiyorsa biz ona göre farklı alternatifteki soruları tekrar karşısına çıkartıyoruz. Ta ki tüm soruları çözmeyi başarana kadar. Eğer bütün soruları kolayca çözebiliyorsa biz onu artık öğrendi kabul edip farklı bir konuya geçiyoruz. Sınavdaki soru çözme pratiğine katkısı olsun diye bu şekilde yönlendirmeler yapıyoruz. Buna “sıfır hata” sistemi diyoruz. Amacımız çocuğu, sıfır hatası kalana kadar tekrarlarla sınava yüzde yüz hazırlamak.

HERKESİN EVİNDEKİ ÖZEL ÖĞRETMEN

Akademik olarak çocuğun öğrenme stilini bir takım araştırma yöntemleriyle, anketlerle ölçmek mümkün. Eğer bunu ölçebiliyorsanız o çocuğa göre eğitim vermek de mümkün. Yeni eğitim döneminde hayata geçireceğimiz içeriklerle biz aslında buralarda eğitimde öncü olmak istiyoruz. Herkesin kendine özel eğitim alabileceği bir dünya hayalimiz olacak. Kolay Kampüs herkesin evinde bir özel öğretmen olsun diye bir hayalimiz var.

KİTAP FİYATINA

Yeni nesil öğrencilerin buna ihtiyacı var. Bu süreçte öğrencilerin dikkatini ders üzerinde odaklamak oldukça güçleşti. Biz onlara sıkılmadan öğrenmeyi ve öğrendikçe bir sonraki bilgiyi merak edeceği bir yapıyı sunmak istiyoruz. Bu yapıyı kullanıp sonuna kadar uygulayan öğrenci farklı kaynaklardan ayrı ayrı alacağı eğitim deneyimini tek noktada bulmuş oluyor. En önemlisi bunu tek bir kitap fiyatına yapmış oluyor.

İNTERNET KISITLI DA OLSA KULANILABİLİR

Tam anlamıyla her 7 çocuktan biri eğitim içeriğine ulaşabiliyor. Sınav sonuçta herkesin hayatının dönüm noktası. Bizim de bu dönemdeki motivasyonumuz o kaderin değiştiği noktada dezavantajlı öğrenci kalmasın, evinde biz ona mutlaka bir kaynakla ulaşabilelim diyoruz. İnterneti çok az olan çocuklar olduğunu biliyoruz. Bizim platformumuzda soru setlerini bilgisayarına indirebileceği bir yapı var. Bunları indirip çevrimdışı olarak da testlerin çözülebileceği bir dünyası var. Birleştirilmiş karne özelliğimiz ile denemeyi çözen öğrenci kaç tane sınav yaptıysa genel bir performans tablosuyla gelişim durumunu gösteriyoruz. Ayrıca tercih döneminde canlı rehberlik hizmetimiz de hem veli hem öğrencilerimize destek olacak. “

KOLAYKAMPUS.COM’DA NELER YER ALIYOR?

- Uzman akademik kurullar tarafından hazırlanmış on binlerce soru

- Her sorunun detaylı ve anlaşılır çözümü

- Sınav sistemine uygun deneme sınavları

- Konu ve kazanımlara göre hazırlanmış online konu testleri

- Güncel konu anlatım videoları

- Genel tekrar videoları

- Özel soru çözüm video serileri

- Rehberlik video serileri

- Kişiye özel çalışma kılavuzları

- Zengin rehberlik dokümanları

- Yeni nesil soru çözümünü kolaylaştıran ve öğrenciye hız kazandıran ipuçları

YENİ NESİL DİJİTAL OKUL

Bilginin yanı sıra, dijital dünyada motivasyon sağlayan bir çalışma metodolojisi sunan Kolay Kampüs, eğitimin yeni nesil dijital okulu olarak öğrencilerle buluşuyor. Kolay Kampüs’e üye olmak için www.kolaykampus.com adresini ziyaret edebilirsiniz.