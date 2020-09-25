Sınavlar yüz yüze

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, programda özetle şunları söyledi: “Eskiden okulda sınavlar nasıl yapılıyorsa sınavlar öyle olacak. Okul yönetimleri sınavları kendileri organize edecek. Biz burada en alt limiti kullanacağız. Mümkün olduğu kadar az sınav yapma düşüncemiz var. Merkezi bir sınav yapmayacağız. Bu kısa süre içerisinde belli olur. Müfredattan sorumlu oldukları için bu sınavlarda boş verirlerse sorun yaşarlar. EBA TV’yi öğrenciler kaçırmasınlar.

ARA SINIFLARI GETİRENLERE CEZA

Çocukların ekran karşısında kalma süresi 5, 6, 9 saat çocuğa zarar veren bir şey. Velinin gözetimi dahilinde yapılsa da bu çocuğa zararlı. Özel okulların dernekleriyle sürekli toplantılar yapılıyor. Bazı okullarda yoğun olduğunu görüyoruz. Eğer herhangi bir okul 2, 3, 4’üncü gibi sınıflarda yüz yüze günlük bir eğitim yapıyorsa ceza söz konusu. Böyle bir duruma asla onay vermeyiz.

BİR, İKİ GÜN YETMEZ

Bilim Kurulu en yüksek bulaş grubunu lise grubu olarak görüyor. Bu çocuklar ihtiyacını karşılamak için destekleme kurslarına geliyor. Meslek liselerinin özellikle atölye dersleri bizim için çok önemli. Arzumuz atölye derslerinin bir an önce başlaması. O yüzden bu kontrolü de sağlayabiliriz.

Ben Ziya öğretmen olarak, bilim insanı olarak neyse onu söylüyorum, bir iki gün yetmez. Keşke hemen okulları açabilsek. Biz okulu açmak istiyoruz. Okulları açtığımızda ne yapacağız buna odaklandık. Ama bize düşen sorumluluk gereğini yapmak.”

EBA İÇİN TEDBİRLERİ ARTIRIYORUZ

“Arkadaşlar bizim de bilmediğimiz şeyler, eksiğimiz var. Bunu halletmeye çalışıyoruz. Dün, bugün çalışıyordu. Tekil olarak her zaman sorun olur. Hiçbir sorun olmayacak diye garanti veremem. Saatlerce ulaşamadık diye konuşuldu. Yine olur mu yine olur. Saldırının nedenini öğrendik. İlgili kuruluşlarla toplantılar yaptık. Tedbirleri arttırmak anlamında. Ben her şeyin olumsuz algılanmasının ruh sağlığı açısından doğru olmadığını düşünüyorum. Talebin yüksek olması bizim zaten çalıştığımız bir şeydi. EBA çöktü, buna niye sevinilir ben bunu da anlamıyorum.

EK DERS ÜCRETİ

Ek ders ücretleri kesinlikle ödenecek. Rahat olsunlar. Zor şartlarda çalışıyorlar. Uzaktan eğitim daha zor. Farklı hazırlık gerektiriyor. Öğretmenlerimizin gayretini görmezden gelip de böyle bir sorunun ortaya çıkmasına müsaade etmeyiz. Öğretmenlerimiz ücretlerini alacaklar.

2020 yılı içinde yeni bir öğretmen ataması yok. 2021 için çalışmalarımız var.”