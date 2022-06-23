'Sınavkolik' Adem

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SAMSUN Bafra’da yaşayan 59 yaşındaki Adem Topçuoğlu, ilk üniversite sınavına 1980 yılında, liseyi bitirdikten sonra girdi. Sınavda istediği puanı alamadı. Üst üste iki yıl daha girdiği sınavda başarılı olamayınca askere gitti. 17 yaşından itibaren her yıl girmeyi alışkanlık edindiği sınava, sadece vatani görevini yaparken giremedi. Terhis olunca garsonluk ve sınıf öğretmenliği yapan Topçuoğlu, her sınavda tecrübesini ve puanlarını arttırmaya başladı. 3 kez ön lisans, bir kez lisans bölümü kazanıp, mezun oldu. Geçen hafta yapılan YKS ile de 41’inci kez sınav heyecanını yaşadı. Üniversite kazanmaktan çok sınava girmeyi seven Topçuoğlu, “Gençlere baktığımda hemen hemen hepsi üniversite sınavında başarısız olmayı dünyanın sonu gibi görüyorlar. Onlara bu sınavın tek ve son sınav olmadığını göstermek için her sene giriyorum. Onlara, ‘Bir olmazsa iki olur, iki olmazsa üç olur. Bakın ben 41 kere girdim’ diyorum. Hayatım boyunca bir sürü işte çalıştım, bunu yaparken 5 üniversite okudum” diyor.

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ÖSYM’NİN HAFIZASIYIM

Farklı farklı sistemlerle sınava girdim. Üniversite sınavları tarihinin hafızası gibiyim. KPSS’ye, yabancı dil sınavına da birçok kez girdim ama onların hesabını tutmadım.

41 KEZ ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRDİ

Adem Topçuoğlu, 1980 yılında başladığı sınav maratonunda 3 kez 2 yıllık bir kez de 4 yıllık üniversite okudu.

İlk sınava 1980 yılında girdi (en sağda)

42’NCİ SINAV KONYA’DA

Seneye 42’nci sınava gireceğim. Konya’nın plakası 42 olduğu için Konyalılar sınava orada girmemi istiyorlar. Ben de onları kırmayıp gideceğim. Bundan sonraki sınavlar için de plakalara göre il il dolaşacağım. Ayrıca Guiness rekorlar kitabında da gözüm var.”