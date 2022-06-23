Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama

'Sınavkolik' Adem

#Adem Topçuoğlu#Sınav#Üniversite
Sınavkolik Adem

Adem Topçuoğlu, 59 yıllık hayatında 41 kez üniversite sınavına girdi. 3 önlisans ve 1 lisans diploması var, 5’inci diplomasını ise halen öğrencisi olduğu İlahiyat Fakültesi’nden alacak.

Haberin Devamı

SAMSUN Bafra’da yaşayan 59 yaşındaki Adem Topçuoğlu, ilk üniversite sınavına 1980 yılında, liseyi bitirdikten sonra girdi. Sınavda istediği puanı alamadı. Üst üste iki yıl daha girdiği sınavda başarılı olamayınca askere gitti. 17 yaşından itibaren her yıl girmeyi alışkanlık edindiği sınava, sadece vatani görevini yaparken giremedi. Terhis olunca garsonluk ve sınıf öğretmenliği yapan Topçuoğlu, her sınavda tecrübesini ve puanlarını arttırmaya başladı. 3 kez ön lisans, bir kez lisans bölümü kazanıp, mezun oldu. Geçen hafta yapılan YKS ile de 41’inci kez sınav heyecanını yaşadı. Üniversite kazanmaktan çok sınava girmeyi seven Topçuoğlu, “Gençlere baktığımda hemen hemen hepsi üniversite sınavında başarısız olmayı dünyanın sonu gibi görüyorlar. Onlara bu sınavın tek ve son sınav olmadığını göstermek için her sene giriyorum. Onlara, ‘Bir olmazsa iki olur, iki olmazsa üç olur. Bakın ben 41 kere girdim’ diyorum. Hayatım boyunca bir sürü işte çalıştım, bunu yaparken 5 üniversite okudum” diyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Marmaristeki orman yangınında son durum Mücadelede ikinci gün...Marmaris'teki orman yangınında son durum! Mücadelede ikinci gün...Haberi Görüntüle

ÖSYM’NİN HAFIZASIYIM

Farklı farklı sistemlerle sınava girdim. Üniversite sınavları tarihinin hafızası gibiyim. KPSS’ye, yabancı dil sınavına da birçok kez girdim ama onların hesabını tutmadım.

Sınavkolik Adem

41 KEZ ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRDİ

Adem Topçuoğlu, 1980 yılında başladığı sınav maratonunda 3 kez 2 yıllık bir kez de 4 yıllık üniversite okudu.

Sınavkolik Adem

İlk sınava 1980 yılında girdi (en sağda)

42’NCİ SINAV KONYA’DA

Seneye 42’nci sınava gireceğim. Konya’nın plakası 42 olduğu için Konyalılar sınava orada girmemi istiyorlar. Ben de onları kırmayıp gideceğim. Bundan sonraki sınavlar için de plakalara göre il il dolaşacağım. Ayrıca Guiness rekorlar kitabında da gözüm var.”

Gözden Kaçmasın

Anaokulunda ‘kayıp’ skandalıAnaokulunda ‘kayıp’ skandalıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adem Topçuoğlu#Sınav#Üniversite

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Marmaris’te orman yangınında son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptı

Son dakika: Marmaris’te orman yangınında son durum! Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptı

#Muğla
Son dakika: Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen flaş açıklama

Son dakika: Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen flaş açıklama!

#Ukrayna Savaşı
Transferde Emre Mor kavgası Hurma Denememek aptallık olurdu demişti... Beşiktaşın son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

Transferde Emre Mor kavgası! Hurma 'Denememek aptallık olurdu' demişti... Beşiktaş'ın son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Marmaris’te orman yangınında son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptı

Son dakika: Marmaris’te orman yangınında son durum! Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptı

#Muğla
Son dakika: Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen flaş açıklama

Son dakika: Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen flaş açıklama!

#Ukrayna Savaşı
Transferde Emre Mor kavgası Hurma Denememek aptallık olurdu demişti... Beşiktaşın son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

Transferde Emre Mor kavgası! Hurma 'Denememek aptallık olurdu' demişti... Beşiktaş'ın son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

#Transfer