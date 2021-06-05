Sınavı unutun!

DÜŞÜNDÜKÇE KAYGI ARTAR





Doç. Dr. Veysi Çeri (çocuk ve genç psikiyatrı): Sınav yaklaştıkça beyin sadece kaygılandığı konuya yönelik çalışmaya başlıyor. Diğer alanlardan da enerjiyi çekip çalışmayı bırakıyor. Çocukları buradan çıkarmamız gerekiyor. Olabildiğince sınav merkezli değil de zihinlerinin başka alanlarını çalıştıracak konularla meşgul olmalarını sağlamamız gerek. Hobilere odaklanmak, spor yapmak, arkadaşlarımızla vakit geçirmek gibi... Enerjimizi farklı yerlere dağıtırsak sınavla ilgili kaygılarımızı da azaltabiliriz. Sınavı düşündükçe kaygı artar. Olabildiğince sınav dışı konulara odaklanmak gerekiyor. Öğrenciler son gün sınavdan başka konularla ilgilenirlerse, konuları unutabilirler düşüncesi var. Ancak araştırmalar bunun tersini söylüyor. Beynimiz bütüncül çalıştığı vakit problemleri daha rahat çözüyor. Sınav da problemlerden oluşuyor. Bir alandan odaklandığımızda körleşebiliyoruz. Tek bir perspektiften baktığımızda çözmek zorlaşır. O yüzden son günü aileyle, arkadaşlarla muhabbet ederek geçirmekte fayda var.

‘KAFANA TAKMA’ DEMEYİN

Nil Ateşoğlu (eğitim psikolojisi uzmanı): Çocuklara “Kaygılanma, aman üzülme, strese girme” demenin hiçbir faydası yok. “Kafana takma” dediğinizde “Tamam takmayayım o zaman” demez kimse. Onlara rahatlığı tavırlarımızla hissettirmeliyiz. Anne babanın her zaman “Biz seni çok seviyoruz. Sen bizim için çok değerlisin. Sana olan sevgimiz asla bir sınava bağlı değil. Seni hatanla eksiklerine, başarınla, başarısızlıklarına seviyoruz” demesi gerekir. Çocukla kazanamadığı zaman neler olabileceği senaryolarını da konuşmak gerek. Elinden geleni yaptı ve diyelim ki olmadı. Bu dünyanın sonu değil. Hayat her zaman fırsatlarla dolu. İstediği yeri kazanamasa bile gideceği okul ona ileride “İyi ki burası olmuş” dedirtebilir. “Kazanamamış olman çok problem değil” deyip bırakırsanız havada kalır. “Sence ne yapabiliriz, nasıl bir yol izleriz” diye konuşmak çok daha rahatlatıcı olacaktır.

KAHVE İÇMEYİN, HAFİF BESLENİN

Uzmanlar, sınavdan bir gün önce beslenme ve uyku düzenine de dikkat çekti:

- Derin nefes alıp yavaş yavaş verin ve bunu günde 5 defa tekrarlayın, rahatlatıcı olacaktır.

- Vücudun alışkın olmadığı yemekler yemeyin.

- Rahat uyumak için kahve gibi uyarıcı içeceklerden uzak durun.

- Kendinizi iyi hissettiren etkinliklerde bulunun.

- Meditasyon yapın.

- Gündüz bol bol su için ancak uykudan 1-2 saat önce sıvı tüketmeyi kesin.

- Yürüyüş yaparak bir miktar enerji harcayın ve erken uyuyarak ertesi güne dinç başlayın.