“Sınavı hayatınızı belirleyen tek şey olarak görmeyin”

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3 milyondan fazla adayın başvurduğu YKS öncesinde YÖK Başkanı Erol Özvar adaylara ve ailelerine tavsiyelerde bulundu. Sınavın sadece bir basamak olduğunun altını çizen Özvar, adaylar için yapay zeka alanında bu yıl açılacak yeni kontenjanları da anlattı.

SINAV İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

“Uzun yıllara yayılan çalışmalarınızın ve harcadığınız emeklerin sonuçlarını almak için beklediğiniz hafta nihayet geldi” diyen Özvar adaylara şunları söyledi: “Bu hafta sonu 3 oturumda düzenlenecek olan YKS’yi hepinizin büyük bir heyecan ve umutla beklediğinizi biliyorum. Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak şahsım ve kurumum adına hepinize gireceğiniz sınavlarda üstün başarılar diliyorum. Sınavların en sağlıklı ortamda gerçekleşmesi için devletimizin ilgili tüm kurum ve kuruluşları bütün hazırlıklarını tamamladı ve gerekli tedbirleri aldı.

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YENİ PROGRAMLAR AÇIYORUZ

Üniversite kontenjanlarını belirlerken genç nüfusun yükseköğretime yönelik güçlü seyreden erişim talebini dikkate alıyoruz. Kalite standartlarını koruyarak bu talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Ayrıca ülkemizdeki istihdam imkanlarını ve geleceğe yönelik istihdam projeksiyonlarını da yakından takip ediyoruz. . Bu vizyonumuzun bir sonucu olarak istihdamla ilişkisi azalan programların kontenjanlarını kademeli şekilde azaltırken istihdam açısından öne çıkan bazı alanlarda yeni programlar açıyoruz. Bunlar arasında yapay zekâya yönelik olanlar özellikle öne çıkıyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında, 20 üniversitemizde yazılım ve yapay zekâ alanında 51’i ön lisans ve 20’si lisans olmak üzere toplam 71 yeni program öğrenci kabul edecek.

DİPLOMA TEK ANAHTAR DEĞİL

Üniversite hayatı bir deneyim olarak son derece kıymetli. Üniversitede elde edeceğiniz akademik ve teorik birikim geleceğiniz açısından çok mühim. Ancak üniversite hayatını bununla sınırlı görmemek gerekir. Diploma çok kıymetli ama tek başına her kapıyı açabilecek bir anahtar değil. Üniversite hayatını her anlamda büyük bir tecrübe olarak görmek gerekir. Üniversiteler ders dışı kazanımların elde edildiği, kültürel ve sosyal becerilerin geliştirildiği, insana yeni ufuklar açan kurumlar. Hangi üniversitede ve hangi bölümde okursanız okuyun kendinizi geliştirmekten ve yeni kazanımlar elde etmekten asla vazgeçmeyin. Teoriye dayalı öğrenmelerinizin yanında sizi geleceğe hazırlayacak uygulamalara ve ders dışı kazanımlara önem verin.

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KENDİNİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİN

Son olarak sizlere tavsiyem; YKS’de alacağınız sonuç ne olursa olsun bunu hayatınızı belirleyen tek şey olarak görmeyin. Her durumda çalışmaya, kendinizi geliştirmeye ve geleceğe bakmaya devam edin.”

AİLELER HER ZAMAN DESTEK OLMALI

Özvar, sınava girecek 3 milyonun üzerindeki aday ile aynı heyecanı yaşayan ailelere ise şu tavsiyeleri verdi: “Büyük emek ve fedakarlıklarla bugüne kadar evlatlarınızı desteklediniz. Doğal olarak sizlerin de büyük beklentileri ve umutları var. Ancak sınava sayılı günlerin kaldığı şu kısa zaman diliminde gençlerimize moral vermeniz ve üzerlerindeki baskının azalmasına katkı sağlamanız önemli. YKS’den alacakları sonuçlar gençlerimizin geleceği açısından elbette çok önemli. Fakat sonuç ne olursa olsun onları bekleyen uzun bir gelecek var. Bu sınavların sadece bir basamak olduğunu unutmamalıyız. Her durumda gençlerimizi parlak bir istikbal inşa etmeleri için desteklemeye devam etmeliyiz.”