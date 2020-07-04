Sınavdan erken çıkarılan öğrencilere puan formülü

Sınava Küçükçekmece Eşref Bitlis Anadolu Lisesi’nde giren bir grup öğrenci, yarım saat kala “Süre bitti” diye dışarı çıkarılmıştı. Gözetmenin sınavda bu yıl pandemiye özel olarak yarım saat ek süre verildiğini bilmemesi nedeniyle erken çıkardığı 12 öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) kararını bekliyor. ÖSYM, her ne kadar “Sınavla ilgili tüm tutanaklar ve dilekçeler kurumumuza ulaşıp incelendikten sonra, adaylarımızı mağdur etmeyecek çözüm üretilecektir” diye açıklama yaptıysa da adaylar tam bir haftadır merakla sonucu bekliyor.

ÖSYM’NİN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR



ÖSYM’nin bu durumda önünde iki seçenek bulunuyor. Birincisi bu 12 adaya eşdeğer sınav yapmak. Bu da aslında tartışmaya neden olacak bir karar olur. Çünkü adaylar kendilerinin neden olmadığı bir hata yüzünden tekrar aynı stresi yaşamak istemeyebilir. İkinci seçenek ise daha mümkün görünüyor. Bu da 12 adayın birim zamanda sınavda çözebileceği soru sayısını hesaplama yöntemi. 12 adayın her birinin 135 dakika süre içinde yaptığı doğru soru sayısına bakılarak sanal 30 dakika verildiğinde kaç soruyu daha doğru cevaplayacağı tahmin edilip, ona göre puan verilebilir. Örneğin adayın 135 dakikada 60 soru çözdüğü varsayılarak 30 dakikada 15 soru daha çözeceği düşünülür. Burada şuna da dikkat etmeli. Sınavın ilk dakikalarında adaylar genellikle kolay soruları cevaplar, son 30 dakikaya zorlandığı soruları bırakır. Belki de bazı sorulara hiç doğru cevap veremeyecek.

GEÇMİŞTE ‘YUVARLAMA’ YÖNTEMİ YAPILMIŞTI

Geçmiş yıllarda birkaç dakika erken çıkarılan adayların puanı ‘yuvarlama yöntemi’ ile bir- iki puan arttırılmıştı. Bu yılki sınavda söz konusu olan 30 dakika hem 12 kişinin, hem de sınava giren diğer adayların sıralamasını etkileyecek ve belki birinden diğerine hak geçecek. Ek puan verilirken de teraziyi çok iyi ayarlamak gerekiyor. Çünkü çok fazla puan verilmesi halinde tüm adaylar bundan etkilenecek.

BİR SORU, 20-30 BİN KİŞİNİN ÖNÜNE GEÇİREBİLİR

Normalde bir soruyu doğru yapmak 20-30 bin adayın önüne geçmek demek. Öte yandan bir öğrenci bir soruyu cevaplayamadığında sıralaması 20-30 bin geriye düşebilir. Yarım saatlik zaman diliminde öğrenciler en fazla 21 soru az yapmış olabilir. Her soru 3 puansa aday 63 puan kaybetmiş olur. Bu da yaklaşık 300-400 binlik dilimde olması demek. Adayların büyük ölçüde hakkı yenmiş olur. Tabii bütün soruları kalan 30 dakikada doğru cevaplandırdığı varsayılırsa.

YARIM SAATTE 21.8 YANIT

SINAV istatistikleri konusunda iddialı olan eğitim uzmanı Salim Ünsal’a bu durumu sordum. Ünsal da, bir adayın 30 dakikada azami 21.8 soru cevaplandırmasının beklendiğini ve öğrencilerin 30 dakikada ortalama 65 puanlık bir performans kaybına uğrayabileceğini söylüyor: “Örneğin aday 200 puan aralığında ise 1 doğru matematik sorusu 53 bin kişinin önüne geçirir. Adaylar bu sürede 2 soru doğru cevaplandırsaydı 106 bin kişinin önüne geçecekti.”

GÖZETMENE SINAV YASAĞI

Herkesin merak ettiği bir soru da bu 12 öğrenciyi erken çıkaran gözetmenin durumu. ÖSYM hizmetleri hakkındaki kanun bu konuda şöyle diyor:“Görevlilerin Başkanlıkça belirlenen sınav kurallarına aykırı davranışlarının tespiti hâlinde mevcut görevlerinin derhal iptalinin yanı sıra bu personele belirli süreli veya süresiz olarak bir daha sınav görevi verilmeyebilir. Ayrıca görevlinin sınav kurallarına aykırı davranışının derecesi gözetilerek disiplin hükümlerinin uygulanması için bağlı olduğu kurum veya kuruluşa bilgi verilebilir.”

BATMAN’DA KOPYAYA DA 2 YIL SINAV YASAĞI

SINAVDA Batman’da da kopya olayı yaşanmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi hizmetleri hakkındaki 6114 numaralı kanun bu konuda net. Kopya çeken ya da soruları paylaşan aday için şunları söylüyor:

“Kopya çeken adayın sınavı iptal edildiği gibi 2 yıl süreyle hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvurup, giremiyor. Ses ve görüntü araçları ile soruları yayınlayanlara 5 bin TL idari para cezası uygulanıyor. Nakleden cihaz kullandığı için de 4 yıla kadar hapis cezası alabilir.”