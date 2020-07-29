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Haber Giriş: 29.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Sınavdan erken çıkarılan adaylar için ek puan

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Sınavdan erken çıkarılan adaylar için ek puan
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27 Haziran’da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için İstanbul Küçükçekmece’deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi’nde sınava giren 12 öğrenci, ‘Sınav bitti’ denilerek sınavdan yarım saat erken çıkarılmıştı.

Mağdur olduklarını söyleyen adaylar, ÖSYM’ye şikâyette bulunmuştu. ÖSYM yetkilileri Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Adaylarımızın durumlarına uygun çözümün bulunacağını daha önce de ifade etmiştik. Gerekli incelemeler yapılmış ve Yönetim Kurulu kararı ile ilgili adaylarımızın sınavlarının değerlendirilmesi, durumlarına en uygun bilimsel yöntemler kullanılarak yapılmış ve mağduriyetleri giderilmiştir.”

MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLDİ

Adayların mağduriyetlerinin, bilimsel bir hesaplamayla aldıkları puana ekleme yapılarak giderildiği öğrenildi. 12 öğrenciden biri olan Beril Büşra Taşkın, “Sonuç belgemin altına not düşülmüş. Ek puan gibi gözüyor ama farklı bir hesaplama yapılmış. Erken çıkarılmış olmamız hesaba katılarak bir değerlendirme yapılmış. Sıralamalara pek yansımamış ama mağduriyetimiz giderildi.” dedi.

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