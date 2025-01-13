Sınavdan bir saat önce paylaşmışlar! 6 okulda ortak sınavlar tekrar yapılacak

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HÜRRİYET’in gündeme getirdiği, İstanbul’da geçtiğimiz hafta içi düzenlenen il geneli ortak sınavlar öncesi soruların ve cevap anahtarlarının öğrencilerin eline geçtiğine yönelik iddiaları İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür doğrulamıştı. Yentür konu ile ilgili yaptığı açıklamda, “İlk bulgulara göre matematik ve coğrafya dersinin sınavlarında sıkıntılar yaşanmış. Önümüzdeki dönemde ortak sınavların güvenliğinin sağlanması için ek tedbirler de alacağız. Ancak, öncelikle soruların öğrencilerin eline sınav öncesi geçtiğini tespit ettiğimiz okullarda sınav tekrarı gündemimizde” demişti.

SOSYAL MEDYADAN

Yapılan incelemelerin ardından dün de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelinde düzenlenen ortak sınavlar kapsamında 6 okulda sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılması nedeniyle bu okullardaki sınavların 14 Ocak’ta yeniden yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapıldı. Bu durum üzerine bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edildi ve 14 Ocak Salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verildi” denildi.

Açıklamada, sorumluluğu bulunanlar hakkında detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldığı, sürecin hassasiyetle takip edildiği belirtildi.