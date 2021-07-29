Sınava kendini denemek için girdi Arapça’da birinci oldu

Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 2020'de mezun olan Güçlü, sınav sonuçlarını dil eğitimi için gittiği Ürdün'de öğrendi. Güçlü, mezun olduğu okulun öğretmenlerinin haber etmesiyle öğrendiği birinciliğini, yakınındaki arkadaşlarıyla kutladı.

ARAPÇAYA DA SEVGİM OLDUĞU İÇİN GİRDİM

Geçen yıl yerleştiği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde öğrenimine devam eden Güçlü, yabancı dile ilgi duyduğunu söyledi.

Güçlü, aile hekimi babasının mesleğini icra etmek üzere tıp eğitimine başladığını belirterek, şöyle konuştu: "Geçen yılki YKS ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesine yerleştim. Arapçaya da ilgim vardı. Tıp eğitimimle birlikte irtibatımı sürdürmeye çalıştım, kitapları okudum. Alan Yeterlilik Testi sonrası dil sınavında istediğim sonucu alamamıştım, 140'ıncı olmuştum. Bu yıl yeniden denemek istedim, hedefim 100'e girmekti. Hocam mesaj attı, sonuçlardan haberim yoktu, hemen bakmaya çalıştım. Sınava kendimi denemek için ve geçen yılki sonuçtan daha iyisini almak için girmiştim. Arapçaya sevgim olduğu için girdim. Tercih yapmak için girdiğim bir sınav değil. Geçen yıl kazandığım Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde eğitimime devam edeceğim. Kendimi denemiş oldum. Şimdi bu sonuçla hareket edeceğim bir hedef yok. İlerleyen süreçte bazı fırsatlar açılırsa değerlendirebilirim. Şu anki süreçte tercih yapmayı düşünmüyorum. Tıpta devam edeceğim."

Bir hafta önce gittiği Ürdün'de dil eğitimi aldığını anlatan Güçlü, başarısının ardından ailesiyle telefonda görüştüğünü ve mutluluğunu paylaştıklarını anlattı.

PEK HİSSETMİYORDUM ANCAK BABA DUASI GERÇEKLEŞTİ

Güçlü, babasının kendisini motive ettiğine işaret ederek, "Ailemle görüştüm, onlar da çok sevindiler. Uzun konuşamadım, burada derslerim devam ediyor. Babam, birinci olabileceğimi söyleyerek cesaretlendiriyordu. Pek hissetmiyordum ancak baba duası gerçekleşti elhamdülillah. Arayan soran arkadaşlarımdan yoğun teveccüh var. Birinci olmak güzel bir duygu, 'sonuç gerçek mi' diye tekrar bakma isteği oluyor. Şükürler olsun güzel bir duyguymuş."

Başarısının sırrını anlatan Güçlü, "Sınava 'öylesine' girmeme rağmen ciddiye aldım. Geçen yıl 60 dakikada çıkmıştım, bu yıl ise sınav süresinin tamamını kullandım. Aksi taktirde iyi sonuç doğurmuyor. Bir işi en iyi şekilde yapmaya gayret gösterelim" dedi.