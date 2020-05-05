Sınava herkes kendi okulunda girecek, kapıda maske ve dezenfektan verilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada sınava girişte maske dağıtılacağını ve dezenfektan uygulaması yapılacağını söyledi. Kademeli olarak da olsa okulların açılmasını temenni ettiğini belirten Bakan Selçuk, özetle şunları söyledi:

Genel normalleşme süreci içerisinde birçok karar alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu kararları açıkladı. Bu sürecin her bakanlık açısından nasıl normalleşeceğine dair birçok iş ve işlem var sırada. Bu anlamda kararları da birçok kurumla istişare ederek almak durumundayız. Biz LGS ile kararları yerine getiriyoruz. YKS ile ilgili YÖK karar alıyor. LGS ile ilgili en önemli karar, her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Hiçbir mahallede, bilmediği okulda sınava girmesinin oluşturacağı daha rahat bir ortam olması açısından kendi okullarında girmesini planlıyoruz. Sınava girecek öğrencilerin bina, salon bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak. Yapılması gereken e-okul’dan bilgileri almaları. Süreç içinde bu bilgileri paylaşmış olacağız.

KİMLİKTE FOTOĞRAF ŞARTI YOK

Böyle bir dönemde öğrencilerimize, sınavda görevli personele, velilerimize dezenfektan uygulanması yapılacak. Ücretsiz maske dağıtılacak. Geçerli kimlik belgeleri getirmeleri, bir gün önceden kontrol etmeleri günü geldiğinde paylaşılır. 15 yaşından itibaren fotoğraflı kimlik kartı gerekiyor. Bu koşullarda öğrenciler fotoğraflı kimlik kartı almakta zorlanır diye bu sınavda bu şart aranmayacak.

Gelişmeler, tabloları düşündüğümüzde tablonun dinamik olduğunu görüyoruz. Değişken bir tablo var. Bu sene kendi başımıza bir şey diyemiyoruz. 7 Haziran'da yapılmasıyla ilgili karar MEB'in kendi iç kararıyla tarihi aldı. Fakat şimdi MEB olarak okul şu tarihte açılacaktır kararını sadece bakanlık olarak almak doğru değil. Türkiye'deki tabloyu birlikte değerlendirmek durumundayız. Bu yüzden de acaba 1 Haziran'da okul açılacak mı? Biz en azından kademeli olarak açılmasını istiyoruz. Tüm kademeler olmayabilir ama belli kademeler de olsa okulda olmasını arzu ediyoruz.

SINAVDA ARA VERİLECEK

LGS iki oturumda olacak. İki oturum arasında 45 dakikalık bir boşluk var. Öğrenciler okul bahçesine çıkacak. Veliler okul bahçesinde çocuklarla birlikte olamayacak. Tedbirleri almak zorundayız. Bilim Kurulu istişare ederek 20 Haziran'a alınması çocuklarımız için garantili bir sağlık ortamı ortaya çıkarmaktır. Sınav arasında sosyal mesafe korunarak öğretmenler eşliğinde hava almaları sağlanacak. Velilerimiz okul bahçesinde dışarıda bekleyecek. Rehber öğretmenlerimiz bahçede olacak. Sosyal mesafe korunarak içeri alacaklar. Hazırladığımız video animasyonda tüm ayrıtınlar net olarak gösterilecek.

KENDİ ÖĞRETMENLERİ GÖZETMEN OLMAYACAK

Bu sınav esnasında 400 bin civarında öğretmen görev alıyor. Hem özel hem resmi okullarımızda öğrencilerimizin tümü kendi okullarında sınava girecekler. Kendi öğretmenleri gözetmen olamayacak. Bunlar bizim rutin olarak yaptığımız işler. Biz hem öğrenci sayısının artması hem koronavirüs dönemine gelmesi açısından ayrı bir sınav olduğunun farkındayız. Öğrencilerin işini nasıl kolaylaştırırız. Öğrencilerin mağdur olmaması için nasıl tedbir alınır diye düşündük. Tüm süreç öğrencilerin lehine olacak şekilde izledik. Çocuklarımız için en doğru yaklaşım neyse onu sergiliyoruz. Eğer biz uzaktan eğitimle alınan içerik sınavda söz konusu deseydik öğrencilerin problemler olması söz konusuydu. LGS'ye girecek öğrenciler için canlı dersler var. Tüm bu avantajlar bu seneki öğrenciler için var. İşi nasıl kolay kılarız, çocuklarımızın başarısına nasıl hizmet ederiz bunun peşindeyiz.

KADEMELİ OLARAK AÇILABİLİR

Gelişmeler, tabloları düşündüğümüzde tablonun dinamik olduğunu görüyoruz. Değişken bir tablo var. Bu sene kendi başımıza bir şey diyemiyoruz. 7 Haziran'da yapılmasıyla ilgili karar MEB'in kendi iç kararıyla tarihi aldı. Fakat şimdi MEB olarak okul şu tarihte açılacaktır kararını sadece bakanlık olarak almak doğru değil. Türkiye'deki tabloyu birlikte değerlendirmek durumundayız. Bu yüzden de acaba 1 Haziran'da okul açılacak mı? Biz en azından kademeli olarak açılmasını istiyoruz. Tüm kademeler olmayabilir ama belli kademeler de olsa okulda olmasını arzu ediyoruz.