Sınava hazırlık el yakıyor

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Sekizinci sınıf öğrencileri LGS için heyecanlı bir maratonun ortasındayken, aileleri de maddi bir sınav bekliyor. Yaklaşık 8 ay sürecek hazırlık için özel dersler, kaynak kitaplar, deneme sınavları, etüt merkezleri ve çevrim içi eğitim platformları gibi birçok farklı çalışma alanı mevcut. Bunların yanında kurslara ulaşım, ders arası yemek masrafı gibi süreç içinde ek giderler çıkması da olası. Eğitim Uzmanı Onur Soğuk sınava hazırlıkta bu yıl maliyetlerin en az iki katına çıktığını söylüyor.

EN AZ 20 KİTAP

Soğuk’a göre; akademik başarısı orta seviyedeki bir öğrencinin, LGS’ye hazırlık için yıl boyunca tüm branşlardan en az 20 test kitabı çözmesi gerekiyor. Bunlara ek olarak öğrencinin 2 haftada bir deneme sınavına katılması, bir çevrim içi eğitim platformundan ya da hafta sonları bir kurstan destek alması da başarısına katkı sağlıyor.

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VIP KURSLAR 110 BİN TL

Sınava hazırlık kurs merkezlerinin fiyatları ilden ile farklılık gösteriyor. Ancak İstanbul’da geçtiğimiz yıl ortalama 20 bin lira olan kurs fiyatları bu yıl 40 bine yükseldi. Anadolu kentlerinde ise ortalama 20 bin liraya kurs bulunabiliyor. Fakat markalaşmış bir kurstan eğitim almak isteyenlerin 60 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Diğer yandan 3-5 kişilik sınıflarda ders veren butik ya da diğer adıyla VIP bir dersanede eğitim almanın maliyeti en az 110 bin TL. Kurs maliyeti yol parasının da eklenmesiyle artıyor. İstanbul’da öğrenci akbili için aylık 282 TL ödemek gerekiyor.

TÜM DERSLER AYNI FİYAT

Çevrim içi eğitim platformları da bu yıl ortalama bir kurs ile yarışır fiyatlara ulaştı. Geçtiğimiz yıl 4 bin lira civarında olan uygulamalar bu yıl tek ders için yıllık 9 bini bulabiliyor. Tüm dersleri kapsayan bir LGS hazırlık çevrim içi programına kaydolmak niteliğine göre aylık ortalama 2 bin TL. Ancak burada da paketlere ek olarak canlı yayın, soru çözümleri gibi ekstra etkinliklere ödeme yapmak gerekebiliyor. Geçtiğimiz yıl branşa göre farklılık göseren tek ders paketlerinin fiyatları ise bu yıl hemen hemen bütün platformlarda aynı fiyata satılıyor.

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ORTALAMA 20 DENEME SINAVI

Bir öğrencinin hayallerine ulaşabilmesi için ayda ortalama 2, hazırlık döneminin tamamında ise 20 deneme sınavına girmesi gerekiyor. Yıllık deneme sınavının maaliyeti 10-12 bin lira arasında değişiyor. Eğer bu sınavlara okul ya da sınıf olarak katılım sağlanırsa fiyatlar düşebiliyor.

KİTAPLAR 500 TL BANDINA ÇIKTI

Onur Soğuk, yardımcı test kitapları bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak dağıtılsa da hayalindeki lisenin kapısından girmek isteyen öğrencilerin ortalama 20-25 test kitabı çözmesi gerektiğinin altını çiziyor. Yayınevleri tarafından basılan, tüm branşların olduğu ve 5 kitabı kapsayan test kitabı setleri ortalama bin 500 lirayı buluyor. Tek kitap bazında bakıldığında ise kitaplar ortalama 250 TL’den satılıyor. Branş deneme kitaplarının fiyatları daha uygun. Bu kitapların da fiyatı derse göre farklılaşıyor. Örneğin matematik dersinde 15 denemeden oluşan bir kitap 230 TL’ye satılırken aynı yayının İngilizce’de 30’lu deneme kitabı 150 TL. Ancak konu anlatımlı, özel yeni nesil sorulu ve video içerikli kitapların fiyatı 500 lirayı bulabiliyor.

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TÜRKİYE ORTALAMASI 1500 TL

Özel ders ücretleri ise büyük farklılıklar gösterebiliyor. Sınav başarısıyla ön plana çıkan popüler öğretmenlerden özel ders almak isteyenlerin saat başına 2 bin 500 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Eğitim Uzmanı Onur Soğuk özel ders fiyatlarında Türkiye ortalamasının saat başına bu yıl ortalama 1500 lira olduğunu söylüyor. Üniversite öğrencisinden takviye dersler almanın fiyatı daha makul. Mesela saati 400 liraya özel ders öğretmenleri de bulunabiliyor.

YKS DAHA ÇOK CEP YAKIYOR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan bir sayısal öğrencisi ise 30-40 adet eğitim kitabına ihtiyaç duyuyor. Başarı hedefleri ve dışarıdan alınan destek arttıkça bu rakamlar da artıyor. YKS’de LGS’ye göre çalışılacak ders sayısının daha fazla olması maliyeti arttırıyor. YKS için ortalama bir kursun fiyatı 40 bin TL. Özel ders fiyatları da saatlik ortalama 2 bin TL’den başlayıp matematik gibi branşta 4 bin TL’ye ulaşabiliyor.