Sınava hazırlığa sahaf desteği

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2 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve 8-9 Haziran’da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yaklaşık bir ay kaldı. Son düzlükte adayların daha çok soru çözmesi ve daha fazla deneme sınavı gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun için de bol miktarda sınav ve soru kitabına ihtiyaçları var. Ancak artan kağıt ve baskı masrafları ile nakliye maliyetleri sınava hazırlık kitaplarının fiyatlarını etkiledi. Test kitaplarının fiyatları tek bir ders için ortalama 250 TL civarında. İkinci el kitap satan dükkanlarda ise bu kitapların az kullanılmış olanları ortalama 100 TL, biraz yıpranmış olanları ise 50 TL’ye bulunabiliyor.
BAZEN 20 TL BİLE AĞIR GELİYOR
“Artık incecik bir kitap bile 100 TL’den aşağıya satılmıyor. Çocukların ve velilerin de buna bütçe ayıracak gücü olamayabiliyor. İkinci el kitaplarda bile bazen 20-30 TL ağır geliyor ve ‘Daha uygun bir şey bulabilir miyim’ düşüncesi oluşuyor. Sınav kitaplarının farklı türleri var. Konu anlatımlı ve deneme sınavları olarak ayrılıyor en temelde. Mesela daha düşük sayfalı ‘10’lu deneme’ türleri daha uygun fiyatlardan satılıyor. Özellikle sayfa sayısı ve nakliye maliyetinin artması fiyatları çok etkiliyor. Biz kitapları ‘yeni’, ‘iyi’ ve ‘idare eder’ gibi kriterlere ayırıyoruz. Çizik olan kitaplara bile talep az da olsa var. Ancak ne olursa olsun test kitaplarını her zaman daha uygun fiyatlara satmaya çalışıyorum.”
HURDACIDAN 10 TL’YE ALINIYOR
Özellikle okullar kapandıktan sonra ellerine çok fazla test kitabı geçtiğini söyleyen bir başka sahaf Murat Polat ise “Kitapçılar, temiz kitapları yayınevinin değerine bağlı olarak hurdacıdan 10 - 15 TL’ye alıyor. 50 ile 80 TL arasında değişen fiyatlara satılıyor. Eğitim kurumlarının ücretsiz dağıttığı yayınlar ise genelde çok değerli görülmüyor. Bazen çok temiz kitaplar geliyor. Bazı kitapların içinde ise testi çözülmüş sayfalar oluyor. Onlar temizleniyor. Tabii o kitap daha uygun fiyatlı oluyor. Fiyatları belirleyen bir etken de kitabın hangi yayınevinden çıktığı. Bazı yayınevlerinin kitapları daha kıymetli oluyor” dedi.