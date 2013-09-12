Sınava hazırladığı öğrencisiyle aynı bölümü kazandı

18 yaşındaki Toker, üniversite sınavına ilk girişinde sıralamada 26 bin 700'üncü olduğunu ve sunduğu imkanlardan dolayı AGÜ'yü tercih ettiğini söyledi. Sınava devam ettiği bir dershanede hazırlandığını anlatan Toker, kayıt için üniversite kampüsüne geldiğinde dershanede etüt aldığı öğretmeninin de aynı bölümü kazandığını öğrendiğini belirtti.

Öğretmen ile öğrencisi aynı sırada

Dershane öğretmeniyle aynı sırayı paylaşacağını söyleyen Toker, "Osman hoca, dershanede geometri dersleri veriyordu. Birlikte matematik ve geometri soruları çözüyorduk. Onun da üniversite sınavına gireceğini biliyordum ancak hangi üniversiteyi istediğini bilmiyordum. Hatta okuyacağını da tahmin etmiyordum. Kayıt esnasında karşılaştık, hem çok şaşırdım hem de sevindim" diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun 25 yaşındaki Osman Şıvga ise özel bir dershanede geometri dersleri verdiğini söyledi. Bu yıl üniversite sınavına hazırladığı öğrencileriyle sınava girdiğini belirten Şıvga, şöyle konuştu:



"Öğretmenlik yapıyorum ancak hep mühendis olmak istemiştim. Bu yıl hazırlanmadan sınava girdim. AGÜ'yü tercih ettim ve birincilikle yerleştim. Kayıt için AGÜ'ye geldiğimde öğrencimle karşılaştım. Onunla aynı bölümü kazanmışız, şaşırdık. Aslında ben onun büyük şehirlerde daha iyi bir üniversiteyi tercih edeceğini sanıyordum. Çünkü denemelerde çok başarılı sonuçlar alıyordu. Demek ki onunla birlikte okumak varmış. Aynı sırada artık birlikte ders işleyeceğiz, ilginç bir deneyim olacak."