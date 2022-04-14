Sınava girecek öğrencilere 12 milyon ücretsiz kitap

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Tüm eğitim kademelerindeki öğrenciler için ek kaynak yayınlayan MEB, şu ana kadar 24 milyon yardımcı kitabı öğrencilere ulaştırdı. Özellikle sınava hazırlanan öğrenciler için yeni bir çalışma başlatan MEB, çalışma yaprakları, fasiküller, çalışma soruları, beceri temelli testler, LGS örnek ve YKS çalışma sorularından oluşan yardımcı kaynağı kitaplaştırdı. Çalışma kapsamında 12 milyon kitap bastırılarak 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerine ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

HEDEF 100 MİLYON YARDIMCI KAYNAK

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili şunları söyledi:

“Öğrencilerimizi okullarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bir taraftan salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek yüz yüze eğitime devam ederken diğer taraftan hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı almıştık. Arkadaşlarımızın yoğun emekleriyle 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa, tüm sınıf düzeyleri için hazırladıkları yardımcı kaynak destek paketini 2021 yılında ekim ayından itibaren düzenli bir şekilde her ay yayımlamaya devam ettik. Diğer taraftan tüm öğrencilere bu kaynakları basılı olarak da ulaştırmaya başladık. Tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerimize şu ana kadar 24 milyon yardımcı kaynağı basarak ulaştırdık. Şimdi de haziran ayında gerçekleşecek LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz için devasa yardımcı kaynak desteği sağlıyoruz. Bu ayın sonuna kadar 12 milyon yardımcı kaynak kitabı, 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerimize ücretsiz dağıtmış olacağız. Böylece, 2021 yılı Ekim ayından itibaren ücretsiz olarak dağıttığımız yardımcı kaynak kitap sayısı, daha önce dağıttığımız kitaplarla birlikte 36 milyona ulaşacak. 2022 yılı sonuna kadar öğrencilerimize 100 milyon yardımcı kaynak kitap dağıtacağız. Kaynakların hazırlanma, basım ve dağıtım sürecinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum.”