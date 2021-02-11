Sınava girecek adaylar dikkat! Son gün
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021-MEB-EKYS ve YÖKDİL/1 sınavları için başvuruların bugün sona erdiğini duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar şöyle:
"2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2021-YÖKDİL/1 için 11 Şubat 2021 tarihi son başvuru günü. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün (11 Şubat 2021) 23.59’da sona erecek.
2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) için 11 Şubat 2021 tarihi son başvuru günüdür. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün (11 Şubat 2021) 23.59’da sona erecek."
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