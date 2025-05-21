Sınava geri sayım... LGS’de strateji ve disiplin zamanı

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava sayılı günler kala öğrenciler hem akademik hem de psikolojik olarak en kritik dönemece girdi. Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, “Sınav anında süreyi etkili kullanmak, geri dönme taktiğini denemek ve hangi testten başlanacağına karar vermek başarıyı doğrudan etkiler. Öğrenciler kendilerini tanımalı ve kişisel sınav stratejilerini mutlaka belirlemeli” dedi. Yılmaz, sınava bir aydan bile kısa bir zaman kalmışken öğrenciler için kritik önerilerini şöyle sıraladı:

1. SÜRELİ DENEME ÇÖZÜN

* Deneme sınavlarını gerçek sınav saatinde çözün.

* Doğru-yanlış analizlerini detaylı yapın, eksik konulara odaklanın.

* Hangi testten başlayacağınızı belirleyin, kolaydan zora taktiğiyle zamanı iyi yönetin.

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2. PLANLI VE HEDEFE YÖNELİK ÇALIŞIN

* Eksik olduğunuz konuları belirleyip öncelik verin.

* Her güne özel bir çalışma planı hazırlayın.

* Birinci dönem ders notlarını tekrar edin, sık çıkan konulara odaklanın.

3. UYKU VE BESLENMEYE DİKKAT

* En az 9 saat uyuyun; uyku, öğrenmenin pekişmesinde etkilidir.

* Günlük 2 litre su için, şekerli ve hamurlu yiyeceklerden uzak durun.

* Sınav öncesi mideyi zorlayacak gıdalardan kaçının.

4. OLUMLU DÜŞÜNME VE MOTİVASYON

* Kendinize inanın, sınav kaygısını olumlu düşüncelerle yönetin.

* Sizi olumsuz etkileyen çevreden geçici olarak uzak durun.

5. KALİTELİ SORU ÇÖZÜMÜ YAPIN

* Konu eksiklerinizi belirleyerek seçici soru çözümü yapın.

* Yanlışların nedenlerini analiz edin. Bilgi eksikliğinden mi yoksa dikkat hatası mı olduğuna bakın.

* Çalışmalarınızı dijitalden kâğıda geçirin. Yazı yazmak ve işlem yapmak el becerinizi artırır.

DERS DERS STRATEJİ GELİŞTİRİN

* TÜRKÇE: Anlam bilgisi, paragraf soruları ve dil bilgisi konularına odaklanın. Kavram haritalarıyla tekrar yapın, denemeleri süreli çözün.

* MATEMATİK: Zaman yönetimine dikkat edin. Zor sorulara takılmadan ilerleyin, uzun sorulara önyargısız yaklaşın. Bildiğiniz konuları tekrar edin.

* FEN BİLİMLERİ: Kavramları yazarak tekrar edin, işlem gerektiren fizik sorularında sayısal değerleri dikkatle kullanın. Kazanım sayısına göre öncelik verin.

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* T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Olayları kronolojik sıraya koyun. Yanlışlarınızı dikkat, bilgi ya da yorum hatası olarak sınıflandırın ve kaynağından tekrar edin.

* DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Dini kavramları ve temel bilgileri tekrar edin. Ders kitabındaki özet şemalara göz atın.

* İNGİLİZCE: Kelimeleri ezberleyin, soru türlerini iyi analiz edin. Görsel ve tablo sorularında sadece verilen bilgilerle yanıt verin.

LGS TAKVİMİ

* Sınav giriş belgeleri ilanı: 4 Haziran

* Merkezi sınav: 15 Haziran

* Sınav sonucu açıklanması: 11 Temmuz

* Tercih işlemleri: 14-24 Temmuz

* Yerleştirme sonuçları: 4 Ağustos

* Yerleştirmeye esas 1 ve 2’nci nakiller: 4-14 Ağustos