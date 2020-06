Sınava babalarıyla birlikte girdiler

BABA OĞUL AYNI OKULDA YKS’YE GİRDİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sınava birlikte hazırlanan 58 yaşındaki Metin Yükseloğlu ve 18 yaşındaki oğlu Eren aynı okulda YKS’nin ilk oturumu olan TYT’ye girdi. Oğluyla birlikte sınav heyecanı yaşayacaklarını anlatan Metin Yükseloğlu, "Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Oğlumla beraber aynı sınava giriyoruz" dedi. Eren ise, “Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Babamla birlikte sınava gireceğiz, heyecanlıyız. Garip bir durum. Ben çalışırken arada babam yardımcı oldu. Arada ben de ona yardımcı oldum tabi" diye konuştu.

BABA KIZ BİRLİKTE SINAVA GİRDİLER

Elazığ’da 41 yaşındaki baba Zülfü Kantarcıoğlu, 19 yaşındaki kızı Sena Nur ile birlikte sınava girdi. Zülfü Kantarcıoğlu, “Benim hedefim yok ama kızım için uğraşıyorum. Beni görüp de biraz daha iyi yerlere gelmeye çalışsın. Ben yaşımı aldım ve aynı zamanda üniversite de okuyorum. Sosyal bilimler fakültesinde iki yıllık turizm ve otelcilik okudum, aynı zamanda dışarıdan tıbbi sekreterlik okuyorum. Şu an da tekrar kızımla birlikte sınava giriyorum. Bana bakarak daha yükseklere çıkmasını istiyorum. Heyecan var tabi. Bende dört yıllık bir bölüm daha tutturmaya çalışacağım. Eğer mühendislik falan olursa güzel olur. İkimizin de aynı okulda sınava girmesi bizleri daha fazla heyecanlandırdı. İnşallah kızım daha başarılı olur” dedi. Sena Nur Kantarcıoğlu ise “Bayağı heyecanlıyız. Babamla her zaman gurur duydum her zaman da benim yanımda oldu. Geçen yılda sınava birlikte girmiştik. O yerleşmişti ben bu sene daha iyisini yapmak için tercih yapmamıştım. Hayırlısı olsun. Depremden dolayı çalışmalarımda sıkıntılı oldu ama daha sonra toparlamaya çalıştık. Virüsün de başlamasıyla bayağı strese girdik, yetiştirmeme korkusu sardı ama inşallah yapacağız. Babam sayısalcı olduğu için matematikte bana yardımcı oldu” diye konuştu.