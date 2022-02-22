Sınav yaklaştı... 12’nci sınıflar boş kaldı

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PANDEMİNİN ilk bir buçuk yılında devam eden uzaktan eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı, devamsızlıktan sınıfta kalmayı geçici olarak kaldırmıştı. Çevrimiçi derslerin hiçbirine katılmayan öğrenciler bile sınıf tekrarına kalmıyordu. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte devamsızlıktan sınıftan kalma uygulaması geri geldi ancak bazı öğrenciler bu durumun farkında değil. Öğrenciler, “Devamsızlıktan kalma kalkmadı mı” sorusuyla sıkça müdürlerin kapısını çalıyor. Müdürler ise öğrencilerini sene sonunda sorun yaşamamaları için uyarıyor.

HAKKINIZ TOPLAM 30 GÜN

Görüştüğümüz okul yöneticileri öğrencileri sene sonunda mağdur olmamaları için sürekli olarak uyardıklarını ve durumu açıkladıklarını söylüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılıyor ve durumları yazılı olarak velilerine bildiriliyor. Ayrıca doğrudan yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar, sınıf tekrarına kalıyor. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılıyor. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek kayıtları Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine alınıyor. Ancak salgın hala devam ettiği için karantinaya alınan öğrencilerin okula gelemediği günler devamsızlık olarak sayılmıyor.

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KARANTİNA VE KRONİK RAHATSIZLIK İSTİSNASI

KORONAVİRÜS nedeniyle karantinaya alınan öğrenciler okula gelmedikleri günlerde devamsız sayılmıyor. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Şubat’ta illere gönderilen yazıda COVID-19 salgını devam ettiği sürece, kronik rahatsızlığını sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin, velilerinin yazılı talebi dikkate alınarak okula devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacağı belirtildi.