Şınav Nasıl Çekilir Ve Faydaları Nelerdir? Erkek Ve Kadın İçin Şınav Teknikleri

Şınav çekmek, yere yüz üstü bir şekilde uzanmak sureti ile ayakuçlarından alınmakta olan yardım ile vücudu kaldırma hareketine verilen genel bir isimdir. Belli sayıdaki tekrardan oluşan setler aracılığı ile uygulandığınızda oldukça verimli sonuçlar elde edilir. Şınav çekerek göğüsün ve arka kol kaslarının beraberinde omuzların da gelişmesi sağlanır.

Şınav Çekmenin Vücuda Yararları Nelerdir?

En temel ve yaygın olan fitness hareketlerinden bir tanesi şınavdır. Zaman ya da fark etmeksizin her alanda kolay bir şekilde yapılabilen şınav hareketi spora zaman ayırmakta zorlanan kişiler tarafından sık sık uygulanan hareketlerin başında yer alır.

Şınavın en önemli faydası yüksek miktarlarda kalori harcatmasıdır. Bundan dolayı kilo verme sürecinde ve sıkılaşma konusunda büyük ölçüde avantaj sağlar. Şınav çekmek, omuz, kol ve göğüs kaslarının en iyi form almasını sağlama özelliğine sahip olmasının yanında vücudun diğer kısımlarında yer alan kasların düzenli ve daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olmaktadır. Düzenli çekilen şınavın sırt ve bel bölgesi üzerinde kas gelişimini sağladığı pek çok kez ispatlanmıştır.

Erkek ve Kadınlar İçin Şınav Çekme Teknikleri Nelerdir?

Çok sayıda şınav çekme tekniği bulunur. Bu teknikler kapsamında ilk olarak yüksek plank adı verilen pozisyona geçilir.

Eller direkt olarak omuzların altına koyulur. Ayak parmaklar yere koyulur, karın sıkılır ve sırt düz bir şekilde pozisyon alır. Bu şekilde tüm vücut doğal ve düz duracaktır.

Vücut alçaltılır. Sırt düz dururken boynun da bükülmemesi amacı ile gözlerin yerde bulunan ilerideki herhangi bir noktaya bakması gerekir.

Göğüs yere değene kadar vücut indirilir. Kalçanın aşağı doğru düşmemesine veya yukarı çıkmamasına dikkat edilir.

Vücudun duruşu baştan ayağa kadar düzgün bir şekilde korumalıdır.

Dirsekler de vücuda yakın durmalıdır. Kollarının ‘T’ biçimi almamasına dikkat etmek gerekmektedir.

Karın sıkılır ve bedenin geri itilmesi sırasında nefes verilir.

Bu şekilde çekilen bir şınavdan iyi sonuçlar almak mümkündür.

​​​​​​​