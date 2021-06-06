Sınav hakkında ilk yorumlar

Muhabirlerimize ulaşan ilk yorumlara göre iki tane uzun paragraf sorusuna rağmen öğrenciler süreyi yeterli bulduklarını belirtiyor. Çouklarını sınava verilen arada okul bahçesi dışında bekleyen velilerin heyecanı ise sürüyor.

ÖĞRENCİLERDEN GÖRÜŞLER

Sümeyye Çıplak: Çok güzel geçti çok kolaydı. Hiç zorlanmadım sadece bir tane ingilizceden boşum var. Süre sıkıntısı yaşamadım. Fazladan zamanım da kaldı hepsini kontrol ettim tek tek. Beklediğimden daha kolay geldi. Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyorum.

Yiğit Efe Aydın: Türkçe kolaydı. İnkılap Tarihi'nde biraz zorlandım. 3 dakika kala tüm soruları bitirdim. Kontrol etmeye de zamanım kaldı. Birinci oturumdan memnunum ama ikinciden pek emin değilim. Matematikten biraz çekiniyorum.

Ömer Faruk Kurt: Acele etmedim. Çok kolaydı sorular. Dil bilgisi yoktu o yüzden zorlanmadım. İnkılap Tarihinde 1-2 soruda takıldım. İngilizce’de bazı şeyleri hatırlayamadım ama iyiydi. 3 defa kontrol ettim.