Sınav bitti kuş gibi hafifledik

Koronavirüs sebebiyle getirilen son pazar günü kısıtlamasında tüm Türkiye’de YKS hareketliliği yaşandı. 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) adaylar geleceklerini şekillendirecek üniversitelere girebilmek için ter döktü. Sınavdan çıkanlar kuş gibi hafiflediklerini söylerken özellikle matematik sorularının zorluğundan yakındı.

KAPILAR 09.00’DA AÇILDI

Bu kritik sınavı İstanbul Üniversitesi ve Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi’nde takip ettik. Adaylar yine sabahın erken saatleriyle birlikte sınav merkezlerinde kalabalık oluşturdu. Saat 09.00 itibarıyla kapılar açıldı. Adaylar kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek sınıflara alındı. Saatler 10.00’u gösterdiğinde sınav binalarının kapıları kapatıldı. Geç kalanlar içeri alınmadı.

MASKE-MESAFEYE UYULDU

Maske ve mesafe kuralına uyularak okullara alınan adayların ateşleri ölçüldü. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara ve sınav görevlilerine maske ve dezenfektan dağıtıldı. Okul girişleri ilk oturum olan TYT’ye göre daha sakindi. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak üzere erken gelen adayların direkt içeri geçmesi için sınav görevlileri uyarılarda bulundu.

COVID-19 olan adaylar, tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı.

SON OTURUM YDT

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te başladı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru soruldu ve 120 dakika süre verildi. 17.45’te YDT’nin de tamamlanmasıyla 2021-YKS sona ermiş oldu. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021’de açıklanacak.

SORULAR ÇALINDI İDDİASI

YKS sınavı devam ederken gündeme “Sınav soruları çalındı mı?” iddiası oturdu. YouTube’daki bir videonun altında YKS’den 4 gün önce yazılan yorum büyük olay oldu. “3 dakikada anlat” isimli YouTube hesabı tarafından bir yıl önce yayınlanan ve “Toplum Sözleşmesi” konusunun anlatıldığı videonun altına başka bir kullanıcı “2021 tyt 13. soru” yorumunu yaptı. Sınavda videodaki konunun çıkması, hatta kaçıncı soru olduğunun dahi 4 gün önce bilinmesi üzerine sosyal medya çalkalandı. Soruların çalındığı iddiası üzerine Twitter’da #sorularçalındı etiketi gündem oldu. Sosyal medyada böyle bir durumun olasılık olarak mümkün olabileceği, yaşananların sorular çalındı iddiasını kanıtlamadığı yorumları da yapıldı. Gözler ÖSYM’den konuyla ilgili gelecek açıklamaya çevrildi.